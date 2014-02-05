МФО активно раздают займы

В отличие от банковского рынка розничного кредитования, активно сдерживаемого регулятором, микрофинансовый рынок продолжает расти двукратными темпами и достиг 100 млрд руб. Однако наряду с этим не менее впечатляющими темпами растет и просрочка по выданным микрофинансистами займам, пишет «Коммерсант».

По итогам 2013 года объем микрофинансового рынка составил 100 млрд рублей - в два раза больше, чем в прошлом году (48 млрд рублей). Об этом свидетельствуют данные Национальной службы взыскания (НСВ). При этом еще большими темпами растет объем просрочки по займам, выданным микрофинансовыми организациями (МФО): за год показатель увеличился на 127% и составил 34 млрд рублей. С оценками НСВ не согласны в коллекторском агентстве «Секвойя кредит консолидейшн»: по итогам 2013 года в агентстве зафиксировали рост рынка МФО на 40% (до 85 млрд рублей), а объема просроченной задолженности - на 80% (до 17,6 млрд рублей). По словам старшего вице-президента НСВ Сергея ШПЕТЕРА, наиболее объективную оценку объема рынка предоставит регулятор по итогам анализа отчетности МФО за 2013 год. «Мы в своих оценках объема просроченной задолженности исходим из размеров портфелей, которые получаем более чем от 90 контрагентов на рынке МФО»,- заявил господин Шпетер.

Впрочем, несмотря на расхождения в объемах, оценки обоих экспертов свидетельствуют о высоких темпах роста рынка микрокредитования и его просроченной задолженности, которые заметно выше, чем у банков. Усилиями регулятора рынок банковского розничного кредитования в 2013 году замедлился до 28,7% и составил почти 10 трлн рублей; доля просроченной задолженности в банках составляет на 1 января всего 4,4%.

При этом в одном оба коллекторских агентства были единодушны - они зафиксировали заметный рост количества передаваемых в коллекторские агентства долгов. НСВ зафиксировала прирост в 113% (16 млрд рублей), «Секвойя кредит консолидейшн» - 126% (4,4 млрд рублей).

По оценкам самой НСВ, высокие темпы роста просрочки по микрозаймам связаны не только со спецификой оценки рисков заемщиков в сравнении с банковским кредитованием, но и с возрастом самих МФО. Рынок микрокредитования относительно молод, и большую роль в динамике задолженности играет эффект низкой базы. Кроме того, в НСВ указывают на активизацию регулятора на рынке МФО, в результате чего только в 2013 году из реестра МФО было исключено 611 компаний. По прогнозам специалистов НСВ, в 2014 году по мере усиления контроля за МФО динамика ухода компаний с рынка усилится, что также приведет к росту плохих долгов. С этим мнением согласен и исполнительный директор ООО «Джет Мани Микрофинанс» Антон РОЖКОВСКИЙ, который, впрочем, считает, что бороться с просроченной задолженностью по займам МФО поможет сотрудничество с бюро кредитных историй (которое с 1 июля станет обязательным).

Напротив, главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей БАХВАЛОВ не считает перспективу роста просрочки по займам катастрофичной: «Из-за действий ЦБ с рынка вынуждены будут уйти игроки с плохо отстроенной системой скоринга, занимавшиеся высокорисковым кредитованием. А так как объем просрочки зависит от общего количества выданных денег, то чем больше оставшиеся МФО будут выдавать качественных займов, тем меньше будет объем просрочки». Замгендиректора по маркетингу и продажам «Секвойя кредит консолидейшн» Елена ТЕРЕХОВА также не соглашается с коллегами из НСВ и прогнозирует сохранение доли просроченной задолженности в 2014 году на прежнем уровне - 21%. «Объем просрочки в портфелях МФО будет расти медленнее как за счет снижения темпов роста самого рынка, так и в связи с тем, что с начала 2014 года МФО могут создавать резервы на возможные потери по микрозаймам, и требования к заемщикам в связи с этим могут быть повышены, что означает улучшение качества портфелей МФО»,- считает Елена Терехова. Впрочем, в опрошенных МФО ужесточать требования к своим заемщикам не планируют.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.