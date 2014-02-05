Для борьбы с "офшоризацией российской экономики" разработан план из 21 пункта

После воплощения в 2014 году плана Минфина по деофшоризации российской экономики бизнесменам придется платить налоги с дивидендов по российским ставкам, искусственное занижение сумм сделок потеряет финансовый смысл, а аудиторы будут вынуждены делиться клиентской информацией с налоговиками, сообщает РБК daily.

Бороться с уклонением от уплаты налогов через офшоры в послании Федеральному Собранию в декабре прошлого года призвал Владимир ПУТИН. В январе для борьбы с «офшоризацией российской экономики» Минфин разработал план из 21 пункта.

Документ предусматривает, что к июню 2014 года в Белый дом поступят законопроекты (в основном поправки в Налоговый кодекс), которыми вводятся три новых понятия - «налоговое резидентство организаций», «фактический получатель (собственник) дохода» и «контролируемые иностранные компании». Последний законопроект даст возможность получать с российских компаний налог на прибыль, который ранее перечислялся «дочкам» в офшорах.

Введение понятия «налоговое резидентство организации» в первую очередь позволит отследить те компании, у которых нет постоянного представительства в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.