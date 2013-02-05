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Назван размер идеальной минимальной пенсии
С 1 февраля пенсии в России вырастут на 6,6%. В глазах простых граждан оно выглядит как издевка: в среднем прибавка составит всего 615 рублей.
В любом случае, нынешний размер средней пенсии – чуть больше 10 тыс. руб. – большинству россиян кажется совершенно неудовлетворительным. Они хотели бы получать как минимум в два раза больше. По данным исследования, проведенного холдингом «Ромир» совместно с АНО «Хорошо», минимально необходимый размер пенсии варьируется в пределах от 15 до 30 тыс. руб. в месяц, а средний показатель составляет 20 тыс. 820 рублей.
Не находят поддержки у населения и другие намерения государства относительно изменений в жизни пенсионеров. Так, россияне предпочли бы не повышение, а снижение пенсионного возраста – до 53 лет для женщин и до 58 лет для мужчин.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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