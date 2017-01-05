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Курс доллара рухнул ниже 60 рублей

05 Января 2017, 23:11 | В России

Курс доллара во время торгов на Московской бирже снизился ниже 60 руб., сообщает деловая газета «Золотой Рог». Последний раз американская валюта падала ниже этой отметки 31 июля 2015 года. Укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть.

Биржевой курс доллара упал ниже 60 руб. впервые с июля 2015 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, пишет РБК. По состоянию на 14:19 мск доллар упал до отметки 59,74 руб. за доллар. После этого курс скорректировался до отметки 59,81 руб. за доллар. Накануне, 4 января, торги закрылись на отметке 60,46 руб. за доллар.

Последний раз доллар ниже 60 руб. опускался 31 июля 2015 года. Тогда курс доллара достиг на минимуме значения 59,88 руб. за доллар. На максимуме в тот день он торговался на отметке 61,75 руб. за доллар.

Биржевой курс евро также снизился — до отметки 62,67 руб. за евро. На максимуме евро торговался во время открытия и достигал в 10:15 мск отметки 63,76 руб. за евро.

Падение курса валют произошло на фоне повышения цены нефти марки Brent на бирже ICE. В 14:20 мск мартовский фьючерс нефти торговался на отметке $56,74 за баррель. Внутридневной рост цены нефти составил более 0,5%.

Во время первых в 2017 году торгов на Московской бирже рубль также укреплялся. Так, курс доллара 3 января опускался ниже 61 руб., до отметки 60,8 руб., курс евро — до отметки 63,64 руб.

Тогда рубль укреплялся также на фоне роста цен на нефть — стоимость барреля поднималась выше $57.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: брент  баррель  доллар  финансы  торги  московская биржа  нефть  евро  банки  ЦБ 



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