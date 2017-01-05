Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Курс доллара рухнул ниже 60 рублей
Курс доллара во время торгов на Московской бирже снизился ниже 60 руб., сообщает деловая газета «Золотой Рог». Последний раз американская валюта падала ниже этой отметки 31 июля 2015 года. Укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть.
Биржевой курс доллара упал ниже 60 руб. впервые с июля 2015 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, пишет РБК. По состоянию на 14:19 мск доллар упал до отметки 59,74 руб. за доллар. После этого курс скорректировался до отметки 59,81 руб. за доллар. Накануне, 4 января, торги закрылись на отметке 60,46 руб. за доллар.
Последний раз доллар ниже 60 руб. опускался 31 июля 2015 года. Тогда курс доллара достиг на минимуме значения 59,88 руб. за доллар. На максимуме в тот день он торговался на отметке 61,75 руб. за доллар.
Биржевой курс евро также снизился — до отметки 62,67 руб. за евро. На максимуме евро торговался во время открытия и достигал в 10:15 мск отметки 63,76 руб. за евро.
Падение курса валют произошло на фоне повышения цены нефти марки Brent на бирже ICE. В 14:20 мск мартовский фьючерс нефти торговался на отметке $56,74 за баррель. Внутридневной рост цены нефти составил более 0,5%.
Во время первых в 2017 году торгов на Московской бирже рубль также укреплялся. Так, курс доллара 3 января опускался ниже 61 руб., до отметки 60,8 руб., курс евро — до отметки 63,64 руб.
Тогда рубль укреплялся также на фоне роста цен на нефть — стоимость барреля поднималась выше $57.
Новости тематики
- Курс доллара рухнул ниже 60 рублей
- Экономика России в 2017 году: что ждет рубль, цены, налоги и доходы населения
- К Новому году рубль заметно укрепится
- Япония готова потратить на сотрудничество с Россией $29 млн
- Рубль резво движется к курсу 60
- Рубль начал потихоньку слабеть
- Глава ПФР призвал не верить в дефицит бюджета Пенсионного фонда
- Счетная палата предсказывает полное исчерпание Резервного фонда в 2017 году
- Доллар обвалился до рекордного минимума
- Индивидуальный пенсионный счет раскритиковали
Новости раздела
- Курс доллара рухнул ниже 60 рублей
- Экономика России в 2017 году: что ждет рубль, цены, налоги и доходы населения
- К Новому году рубль заметно укрепится
- Япония готова потратить на сотрудничество с Россией $29 млн
- Россияне начали отказываться от банковских зарплатных карточек
- Центробанк отозвал лицензию сразу у четырех банков
- Россияне потянулись в банки, забирать депозиты
- Глава Центробанка Набиулина рассказала, в чем сегодня лучше сохранять сбережения
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- Рубль резво движется к курсу 60
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Мы не боимся местного бизнеса"
- Экономика России в 2017 году: что ждет рубль, цены, налоги и доходы населения
- Андрей ГОЛОТИН, директор приморского филиала НП СРО "МОСП МСП – ОПОРА": Положительного влияния свободного порта на бизнес мы еще не почувствовали
- У берегов Приморья чуть не рвануло
- Издательская компания "Золотой Рог" поздравляет своих читателей и партнеров с Новым годом!
- Путин поручил добавить газу в Приморье
- В Приморье строить доступное жилье выгоднее за пределами Владивостока
- Дмитрий СЕЛЮТИН, генеральный директор АО "ДВЭУК": Хуже не стало
- Самый дорогой студенченский обед в России – во Владивостоке
- Российские ученые перед Новым годом придумали, как защитить печень от алкоголя