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Рубль хорошо устроился
Российскую валюту поддерживают хорошие данные со всего света, кроме самой России
Прогноз на неделю: Рисковые активы могут оказаться под давлением, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Неделя начнется при поддержке сильных данных по обрабатывающей промышленности (США, еврозона, Россия и индекс Global Manufacturing PMI, отражающий динамику в крупнейших экономиках, включая США, Японию, Германию, Францию и Китай).
Еще одним позитивным событием стало одобрение сенатом США законопроекта о налоговой реформе, что повышает вероятность утверждения документа д о к онца г ода. В т о ж е в ремя в С МИ появились новые сообщения о связях Трампа с Россией. На этот раз президенту США может быть предъявлено обвинение в препятствовании следствию, что может стать основанием для импичмента. Хотя конечный результат предугадать сложно, обвинения повышают неопределенность вокруг президентства Трампа и перспектив его экономической программы, также увеличивает премию за российский риск, что давит на настроения инвесторов. На этой неделе ожидается выход большого числа макроотчетов, в том числе индекс PMI в секторе услуг Китая, PMI/ВВП еврозоны, данные по промпроизводству Германии, индекс PMI в секторе услуг и данные по рынку труда США.
Снижение в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 -0.20%, DJIA -0.17%, NASDAQ -0.38%), Азия (Hang Seng +0.71%, Shanghai +0.12%, Nikkei -0.29%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.69%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $63.36 за барр. – ниже открытия.
Обзор прошедшей недели: Под влиянем ОПЕК+, налоговой реформы США, макроданных. В начале и середине недели котировки Brent двигались в диапазоне $62-64 за барр. В четверг картель и Россия договорились о продлении соглашения о сокращении добычи до конца 2018 г. – такой исход был полностью ожидаем и уже отыгран, в свете чего динамика Brent осталась стабильной. Кроме того, в ходе слушаний вероятный будущий глава ФРС Джером Пауэлл выступил за смягчение регулирования банковского сектора, тогда как перспективы налоговой реформы США остаются неопределенными. Рисковые активы также реагировали на сообщения, что Северная Корея успешно запустила межконтинентальную баллистическую ракету, способную нанести удар по материковой части США. Некоторую поддержку рынку оказали в целом неплохие макроданные из США, еврозоны, Азии (Китай, Япония) и России.
По итогам недели: Цены на нефть Brent (без изменений, $63.7 за барр.), рубль ослаб к доллару до 58.90, РТС (-2.8%), индекс МосБиржи (-0.26%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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