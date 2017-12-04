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Банки, которые возомнили себя спецслужбами, будут жестко наказывать
Из-за излишней ретивости банкиров тысячи простых россиян лишаются возможности пользоваться финансовыми услугами и даже лишаются денег
Банк России примет меры в отношении кредитных организаций, которые необоснованно отказали клиентам в обслуживании или расторгли с ними договоры, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Штраф за одно подобное нарушение составит до 3 млн руб., сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.
Центробанк и Росфинмониторинг подготовили методические рекомендации по реабилитации фигурантов "черных списков" в связи с ростом числа жалоб клиентов на отказы банков в обслуживании. Регуляторы стремятся к тому, чтобы кредиторы перестали отказывать клиентам в обслуживании "автоматически".
Согласно рекомендациям банк может начать обслуживать физических или юридических лиц, которым ранее отказал. Это допустимо, в частности, если клиенты предоставили банку документы, отсутствие которых ранее послужило причиной отказа.
Клиенты смогут пожаловаться в ЦБ на необоснованный отказ в проведении транзакции или расторжение договора вклада. По каждому такому обращению регулятор будет проводить проверку.
"Перечень запрашиваемых у банка информации и документов для оценки правомерности применения им полномочий по отказу определяется в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от сути обращения клиента", - рассказали "Известиям" в Банке России.
Если проверка покажет, что банк необоснованно отказал клиенту в обслуживании, Центробанк может порекомендовать кредитной организации пересмотреть свое решение. Если и после этого банк откажется обслуживать клиента, кредитная организация может быть оштрафована на сумму до 1% от минимального уставного капитала (300 млн руб.), то есть до 3 млн руб.
За неоднократное неисполнение предписаний регулятора банк может лишиться лицензии.
"Сам по себе механизм отказа клиентам в обслуживании имеет целью исключительно профилактику совершения ими действий, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма, иных незаконных финансовых операций, - заявил "Известиям" представитель Росфинмониторинга. - Недопустимо использование этого механизма для целей, не связанных с антикриминальной деятельностью, тем более отказ клиентам по формальным признакам".
Как сообщали "Вести.Экономика", ранее депутаты подготовили поправки к антиотмывочному закону 115-ФЗ, запрещающие закрытие счетов физлиц, если они единственные и используются для получения зарплаты или социальных выплат. Проект закона также обязывает кредитные организации пояснять клиентам причины отказа в обслуживании. Клиенты получают право доказать свою добросовестность и покинуть "черный список".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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