Банки, которые возомнили себя спецслужбами, будут жестко наказывать

Из-за излишней ретивости банкиров тысячи простых россиян лишаются возможности пользоваться финансовыми услугами и даже лишаются денег

Банк России примет меры в отношении кредитных организаций, которые необоснованно отказали клиентам в обслуживании или расторгли с ними договоры, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Штраф за одно подобное нарушение составит до 3 млн руб., сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Центробанк и Росфинмониторинг подготовили методические рекомендации по реабилитации фигурантов "черных списков" в связи с ростом числа жалоб клиентов на отказы банков в обслуживании. Регуляторы стремятся к тому, чтобы кредиторы перестали отказывать клиентам в обслуживании "автоматически".

Согласно рекомендациям банк может начать обслуживать физических или юридических лиц, которым ранее отказал. Это допустимо, в частности, если клиенты предоставили банку документы, отсутствие которых ранее послужило причиной отказа.

Клиенты смогут пожаловаться в ЦБ на необоснованный отказ в проведении транзакции или расторжение договора вклада. По каждому такому обращению регулятор будет проводить проверку.

"Перечень запрашиваемых у банка информации и документов для оценки правомерности применения им полномочий по отказу определяется в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от сути обращения клиента", - рассказали "Известиям" в Банке России.

Если проверка покажет, что банк необоснованно отказал клиенту в обслуживании, Центробанк может порекомендовать кредитной организации пересмотреть свое решение. Если и после этого банк откажется обслуживать клиента, кредитная организация может быть оштрафована на сумму до 1% от минимального уставного капитала (300 млн руб.), то есть до 3 млн руб.

За неоднократное неисполнение предписаний регулятора банк может лишиться лицензии.

"Сам по себе механизм отказа клиентам в обслуживании имеет целью исключительно профилактику совершения ими действий, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма, иных незаконных финансовых операций, - заявил "Известиям" представитель Росфинмониторинга. - Недопустимо использование этого механизма для целей, не связанных с антикриминальной деятельностью, тем более отказ клиентам по формальным признакам".

Как сообщали "Вести.Экономика", ранее депутаты подготовили поправки к антиотмывочному закону 115-ФЗ, запрещающие закрытие счетов физлиц, если они единственные и используются для получения зарплаты или социальных выплат. Проект закона также обязывает кредитные организации пояснять клиентам причины отказа в обслуживании. Клиенты получают право доказать свою добросовестность и покинуть "черный список".