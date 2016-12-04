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Общая сумма задолженности по зарплате составила 4 млрд рублей
Чиновники просят как минимум два года, чтобы свести их к нулю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству до 25 января 2017 года доложить о результатах погашения задолженности по зарплате в России, сообщается на сайте кабинета министров. Такое решение принято по итогам селекторного совещания по ситуации с задолженностью по зарплатам. Тогда Медведев назвал общую сумму задолженности — 4 миллиарда рублей, пишет РИА "Новости".
После совещания вице-премьер Ольга Голодец заявила, что кабмин должен внести предложения по ликвидации задолженностей до конца года. При этом, по ее словам, потребуется как минимум два года, чтобы свести их к нулю. Министерства должны будут оценить ситуацию с выплатой зарплаты и в случаях выявления задолженности принять меры по ее погашению, говорится в документе.
Кроме того, премьер поручил Минтруду до 15 марта доложить о целесообразности создания фонда для выплаты зарплаты сотрудникам предприятий-банкротов.
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