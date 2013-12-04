Путин подписал на 2014 год "бюджет дефолта"

Президент России Владимир Путин подписал закон "О федеральном бюджете на 2014 г. и на плановый период 2015-2016 гг.", принятый Госдумой 22 ноября и одобренный Советом Федерации 27 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон утверждает основные характеристики федерального бюджета на 2014 г., определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 73,31 трлн руб. и уровня инфляции, не превышающего 5%.

Дефицит федерального бюджета в следующем году составит 389,6 млрд руб. (0,5% от ВВП), в 2015г. - 796,6 млрд руб. (1% от ВВП) и в 2016г. - 486,5 млрд руб. (0,6% от ВВП).

Прогноз основных макроэкономических показателей, взятых за основу при формировании документа, рассчитан исходя из среднегодовых цен на нефть марки Urals в 2014г. - 101 долл. за баррель, в 2015г. - 100 долл. за баррель и в 2016г. - 100 долл. за баррель при увеличении объемов поставок нефти на экспорт с 235,6 млн т в 2014г. до 242,6 млн т в 2016г. В соответствии с проектом закона, прогнозируемый объем ВВП в 2014г. составит 73,31 трлн руб. при росте 3%, в 2015г. - 79,66 трлн руб. при росте 3,1% и в 2016г. - 86,83 трлн руб. при росте 3,3%.

Доходы федерального бюджета в следующем году составят 13,57 трлн руб. (18,5% от ВВП), в 2015г. - 14,56 трлн руб. (18,3% от ВВП) и в 2016г. - 15,9 трлн руб. (18,3% от ВВП). Прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в следующем году - 615,6 млрд руб., в 2015г. - 384,9 млрд руб. и в 2016г. - 381,7 млрд руб. Согласно документу, доходы федерального бюджета по отношению к ВВП снижаются с 19,1% в 2013г. до 18,3% в 2016г.; нефтегазовые доходы - с 9,5 до 7,9%. Доля нефтегазовых доходов в общем объеме доходов сокращается с 50% в 2013г. до 43% в 2016г. Несмотря на прогнозируемое снижение ненефтегазового дефицита по отношению к ВВП с 10,3% в 2013г. до 8,4% в 2016г., зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов остается высокой, отмечается в заключении на бюджет Счетной палаты.

Расходы федерального бюджета в следующем году составят 13,96 трлн руб. (19% от ВВП), в 2015г. - 15,36 трлн руб. (19,3% от ВВП) и в 2016г. - 16,39 трлн руб. (18,9% от ВВП). Таким образом, расходы в 2014г. по сравнению с предыдущим годом вырастут на 4,3%, в 2015г. - на 10%, в 2016г. - на 6,7%. В структуре общего объема расходов федерального бюджета наибольший удельный вес составляют расходы на социальную политику, национальную оборону, национальную экономику, национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2015г. установлен в размере 7,24 трлн руб.; на 1 января 2016г. - 8,46 трлн руб. и на 1 января 2017г. - 9,33 трлн руб. Верхний предел государственного внешнего долга устанавливается на уровне 71,9 млрд долл., 78,8 млрд долл. и 88,5 млрд долл. соответственно.

Объем Резервного фонда к началу 2016г. должен составить 3,27 трлн руб., Фонда национального благосостояния - 2,27 трлн руб. В документе прописывается, что, в соответствии с решением правительства РФ, средства Резервного фонда в размере до 200 млрд руб. могут направляться на замещение не поступивших в ходе исполнения федерального бюджета в 2013г. доходов (за исключением нефтегазовых) и поступлений, учтенных в источниках финансирования дефицита федерального бюджета.

Расходы на национальную оборону в 2014г. составят 1,02 трлн руб., на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 1,45 трлн руб., на социальную политику - 3,53 трлн руб., образование - 569,22 млрд руб., на здравоохранение - 462,53 млрд руб.

РБК отмечает, что ранее в Госдуме называли "бюджетом дефолта" принятый проект закона о федеральном бюджете на 2014г. и плановый период 2015-2016гг. "Нам, вообще-то, представлен, ну, скажем так, нереальный бюджет. Никаких 3% (роста) ВВП не вытекает из бюджета. Это "хотелки". Но на этих "хотелках" стоит фонд оплаты труда, а фонд оплаты труда - это доходы всех внебюджетных фондов. Значит, не будет пенсий, не будет медицины, не будет социального страхования", - сказал в ходе выступления представитель ЛДПР Сергей Калашников. По его мнению, принятый сегодня в первом чтении бюджет - это "бюджет дефолта".

В свою очередь депутат от фракции "Справедливая Россия" Оксана Дмитриева отмечала, что считает данный документ "бюджетом плачевных итогов". Она обратила внимание на то, что, вкладывая деньги в Резервный фонд и "чужую экономику", государство создает искусственный тормоз экономического роста. По ее мнению, недопустимо одновременно вкладывать российские деньги под низкие проценты в "чужую экономику" и осуществлять заимствования под высокие проценты, потому что за счет этого происходит "раскрутка пирамиды долга.



ZRPRESS.RU, Владивосток.