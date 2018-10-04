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С нового года в России доллару не поздоровиться

04 Октября 2018, 08:35 | В России

Осталось только понять, в каких деньгах получат свои валютные вклады клиенты банков

Правительство России готовит свой проект отказа российской экономики от доллара. По словам одного из собеседников в правительстве, законопроект готовится с учетом идей главы ВТБ Андрея Костина. Документ уже на столе премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

План не предусматривает каких-либо особых ограничительных мер. «Запрета расчетов в долларах не будет», — заверил издание The Bell источник в одном из ведомств. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах (в основном — юани, евро и рубли), на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

14 сентября Андрей Костин предложил отказа российской экономики от доллара на случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах. План главы ВТБ поддержали министр экономического развития Максим Орешкин и замглавы Минфина Алексей Моисеев. В Кремле тогда заявили, что в настоящий момент подобные предложения не прорабатываются

2 октября президент России Владимир Путин также высказался в поддержку этой инициативы.

Предложения Костина появились на фоне рисков введения очередных санкций против России, которые крайне негативно сказываются на курсе рубля и делают российский рынок менее привлекательным для инвесторов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк 



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