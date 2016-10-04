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Нефть выше $50 – рубль все крепче
Сегодня: Возможен осторожный рост. Российский рынок акций может последовать за динамикой растущих азиатских индексов на фоне сильных данных по индексу PMI в производственном секторе США от ISM, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Нефтяные котировки также оказывают поддержку, торгуясь выше $50 за барр. сегодня утром. В то же время сильные макроданные из США усиливают вероятность повышения ставки ФРС в текущем году, что, в свою очередь, способствует укреплению доллара и давит на нефть.
Снижение в США, рост в Азии. Американский рынок завершил вчерашний день на отрицательной территории (DJIA -0.30%, S&P 500 -0.33%, NASDAQ -0.21%). Азиатские индексы сегодня утром торгуются в плюсе (Hang Seng +0.02%, Nikkei +0.83%, Shanghai закрыт всю неделю). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.14%). Brent торгуется на уровне $50.73 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Неделя началась ростом. Драйверами позитивной динамики стали в первую очередь цены на нефть Brent на уровне $50 за барр. и индекс PMI в производственном секторе Китая за сентябрь, который снова продемонстрировал рост. Дополнительную поддержку настроений на рынках оказал выход данных по ВВП России за август (без изменений г/г), которые смогли прервать падение последних пяти месяцев благодаря росту промпроизводства (+0.7% против -0.3% в июле). Кроме того, Минфин опубликовал пересмотренную версию федерального бюджета на 2016 г., в которой одним из ключевых инструментов балансировки должна стать приватизация, в том числе «Роснефти».
По итогам дня: Цены на нефть Brent выросли (+3.73% до $50.9 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 62.34, РТС (+1.39%), ММВБ (+0.44%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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