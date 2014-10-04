Зарплаты россиян могут вырасти на треть

Минфин предлагает: пусть граждане сами платят за себя страховые взносы! Что это такое, не знаете? Ну конечно, откуда вам знать, ведь их за вас платит работодатель. Вы получаете зарплату. Бухгалтерия из нее удерживает 13%. А работодатель платит за вас из своей прибыли 30% от вашей зарплаты. Из них 22% идет в Пенсионный фонд, на вашу будущую пенсию. 5,1% - медицинская страховка, то есть это оплата услуг вашей районной поликлиники. А вы думаете, там просто бесплатно все? И 3,1% в соцстрах.

Что хочет Минфин? Чтобы работодатель выдавал вам на руки эти 30% от зарплаты. То есть приходите вы в бухгалтерию, и получаете на треть больше! А дальше - как хотите. Можете оставить себе. Но тогда ни пенсии вам, ни районной поликлиники. А можете все исправно перечислять куда следует, и будет вам бюджетное счастье.

Все это будут делать постепенно. Сначала из этих 30% чуть-чуть дадут на руки, потом побольше. Ну и продумают, как отрубить от поликлиник тех, кто не платит.

Цель Минфина понятна – работодателям жизнь облегчить. Ну а нам-то какая выгода? А вам свобода! Если вы не ходите в районную поликлинику, лечитесь в платных – пожалуйста, оставляйте деньги себе. Если наплевать на будущую пенсию – мол, сдам квартиру, так и выкручусь – тем более.

Во всем мире так. Людям нравится! Свобода лучше, чем несвобода. Вы сами платите за что-то, и вы хотите что-то взамен получить. Приходите в поликлинику – там очереди, талонов нет. Ну нет и нет, разворачиваетесь. Потому что с халявы какой спрос? А если это не халява, то начинаете права качать – как так нет талонов! А подать сюда главврача! Далее по вкусу – скандалить мы умеем.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.