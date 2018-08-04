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Президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
04 Августа 2018, 15:31 | В России
Правда, российский бизнес одновременно получил небольшое послабление
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года с 18% до 20%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Закон был принят Госдумой 24 июля, одобрен Советом федерации 28 июля.
Помимо повышения налога на добавленную стоимость закон устанавливает тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% и предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%.
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Теги: страховой взнос НДС процент Путин налог
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