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Банки начали выдавать кредитные карты клиентам до 25 лет

04 Августа 2016, 16:00 | В России
Банки стали возвращаться к выдаче кредитных карт клиентам до 25 лет. По данным газеты, Сбербанк начнет предоставлять услугу клиентам от 21 года, а самым лояльным к молодежи является Альфа-банк. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Сбербанк с 1 августа начал прием заявок на кредитные карты «для определенных категорий клиентов в возрасте от 21 года», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на начальника отдела развития кредитных карт банка Игорь Ковалев. О каких именно категориях идет речь, он не уточнил.

Ранее кредитная организация не выдавала кредитные карты клиентам до 25 лет. Сотрудники двух отделений банка в Москве подтвердили «Ведомостям», что Сбербанк с апреля не выдает кредитные карты людям до 25 лет, и подчеркнули, что не имеет смысла даже заполнять заявку на карту, поскольку процент одобрения таких заявок минимален. Причина, пояснил один из них, — высокий невозврат кредитов.

Пилот Сбербанка, рассказал Ковалев, рассчитан на 200 тыс. клиентов в возрасте от 21 года до 25 лет. Впоследствии продукт может быть растиражирован. «Ситуация на рынке и детальный подход к оценке заемщиков сейчас позволяют нам предоставлять кредитные карты более молодым», — отметил Кавалев.

Гендиректор оператора кредитно-страховых услуг «Юником24» Юрий Кудряков привел статистику, согласно которой у лиц в возрасте от 25 лет шанс получить одобрение кредитного продукта «выше примерно на 30: у сотрудники банков «к таким лицам относятся с большим доверием и считают эту аудиторию благонадежнее и стабильнее, чем лиц до 25 лет».

Представитель «Ренессанс кредита» отметил, что молодые люди, только вступающие во взрослую жизнь, — рискованный сегмент для банков: у них отсутствует кредитная история, а уровень ответственности ниже, чем у более взрослых заемщиков. Представитель «Хоум кредит», в свою очередь, подчеркнул, что наблюдения банка показывают, что вероятность дефолтов в группе клиентов от 18 до 23 лет «ощутимо выше по сравнению со старшими людьми».

Первый зампред правления банка «Русский стандарт» сообщил, что возрастной порог в 25 лет в конце 2015 года почти вдвое снизил риски новых выдач в текущем годом по сравнению с прошлым годом. Это один из самых высокорисковых сегментов, отметил он.

Банки повысили требования к возрасту заемщика в конце 2014 года, однако в настоящее время возвращаются к кредитованию молодежи, свидетельствуют опрос «Ведомостей». Оформить кредитку во многих банка можно с 21 года.

В частности, одним из самых лояльных банков является Альфа-банк, где получить кредитку можно с 18 лет при наличии постоянного места работы. Как сообщила пресс-служба банка, ограничения по возрасту были снижены в конце апреля.

«Ренессанс кредит» выдает кредитные карты клиентам старше 24 лет, рассказал представитель банка, однако отметил, что если по результатам скоринговой оценки у клиента от 21 года до 23 лет высокий уровень благонадежности, банк может одобрить заявку.

Некоторые банки пока ограничивают кредитование молодежи «с улицы»: в «ОТП банке» можно получить кредитку с 21 года, но только являясь клиентом банка, отметил сотрудник отделения банка. В начале осени банк планирует активизировать выдаич карт клиентам «с улицы», подчеркнул начальник центра развития кредитных продуктов «ОТП банка» Роман Лобусев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кредитная карта  банк 



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