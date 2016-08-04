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Банки начали выдавать кредитные карты клиентам до 25 лет
04 Августа 2016, 16:00 | В России
Банки стали возвращаться к выдаче кредитных карт клиентам до 25 лет. По данным газеты, Сбербанк начнет предоставлять услугу клиентам от 21 года, а самым лояльным к молодежи является Альфа-банк. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Сбербанк с 1 августа начал прием заявок на кредитные карты «для определенных категорий клиентов в возрасте от 21 года», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на начальника отдела развития кредитных карт банка Игорь Ковалев. О каких именно категориях идет речь, он не уточнил.
Ранее кредитная организация не выдавала кредитные карты клиентам до 25 лет. Сотрудники двух отделений банка в Москве подтвердили «Ведомостям», что Сбербанк с апреля не выдает кредитные карты людям до 25 лет, и подчеркнули, что не имеет смысла даже заполнять заявку на карту, поскольку процент одобрения таких заявок минимален. Причина, пояснил один из них, — высокий невозврат кредитов.
Пилот Сбербанка, рассказал Ковалев, рассчитан на 200 тыс. клиентов в возрасте от 21 года до 25 лет. Впоследствии продукт может быть растиражирован. «Ситуация на рынке и детальный подход к оценке заемщиков сейчас позволяют нам предоставлять кредитные карты более молодым», — отметил Кавалев.
Сбербанк с 1 августа начал прием заявок на кредитные карты «для определенных категорий клиентов в возрасте от 21 года», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на начальника отдела развития кредитных карт банка Игорь Ковалев. О каких именно категориях идет речь, он не уточнил.
Ранее кредитная организация не выдавала кредитные карты клиентам до 25 лет. Сотрудники двух отделений банка в Москве подтвердили «Ведомостям», что Сбербанк с апреля не выдает кредитные карты людям до 25 лет, и подчеркнули, что не имеет смысла даже заполнять заявку на карту, поскольку процент одобрения таких заявок минимален. Причина, пояснил один из них, — высокий невозврат кредитов.
Пилот Сбербанка, рассказал Ковалев, рассчитан на 200 тыс. клиентов в возрасте от 21 года до 25 лет. Впоследствии продукт может быть растиражирован. «Ситуация на рынке и детальный подход к оценке заемщиков сейчас позволяют нам предоставлять кредитные карты более молодым», — отметил Кавалев.
Гендиректор оператора кредитно-страховых услуг «Юником24» Юрий Кудряков привел статистику, согласно которой у лиц в возрасте от 25 лет шанс получить одобрение кредитного продукта «выше примерно на 30: у сотрудники банков «к таким лицам относятся с большим доверием и считают эту аудиторию благонадежнее и стабильнее, чем лиц до 25 лет».
Представитель «Ренессанс кредита» отметил, что молодые люди, только вступающие во взрослую жизнь, — рискованный сегмент для банков: у них отсутствует кредитная история, а уровень ответственности ниже, чем у более взрослых заемщиков. Представитель «Хоум кредит», в свою очередь, подчеркнул, что наблюдения банка показывают, что вероятность дефолтов в группе клиентов от 18 до 23 лет «ощутимо выше по сравнению со старшими людьми».
Первый зампред правления банка «Русский стандарт» сообщил, что возрастной порог в 25 лет в конце 2015 года почти вдвое снизил риски новых выдач в текущем годом по сравнению с прошлым годом. Это один из самых высокорисковых сегментов, отметил он.
Банки повысили требования к возрасту заемщика в конце 2014 года, однако в настоящее время возвращаются к кредитованию молодежи, свидетельствуют опрос «Ведомостей». Оформить кредитку во многих банка можно с 21 года.
В частности, одним из самых лояльных банков является Альфа-банк, где получить кредитку можно с 18 лет при наличии постоянного места работы. Как сообщила пресс-служба банка, ограничения по возрасту были снижены в конце апреля.
«Ренессанс кредит» выдает кредитные карты клиентам старше 24 лет, рассказал представитель банка, однако отметил, что если по результатам скоринговой оценки у клиента от 21 года до 23 лет высокий уровень благонадежности, банк может одобрить заявку.
Некоторые банки пока ограничивают кредитование молодежи «с улицы»: в «ОТП банке» можно получить кредитку с 21 года, но только являясь клиентом банка, отметил сотрудник отделения банка. В начале осени банк планирует активизировать выдаич карт клиентам «с улицы», подчеркнул начальник центра развития кредитных продуктов «ОТП банка» Роман Лобусев.
Представитель «Ренессанс кредита» отметил, что молодые люди, только вступающие во взрослую жизнь, — рискованный сегмент для банков: у них отсутствует кредитная история, а уровень ответственности ниже, чем у более взрослых заемщиков. Представитель «Хоум кредит», в свою очередь, подчеркнул, что наблюдения банка показывают, что вероятность дефолтов в группе клиентов от 18 до 23 лет «ощутимо выше по сравнению со старшими людьми».
Первый зампред правления банка «Русский стандарт» сообщил, что возрастной порог в 25 лет в конце 2015 года почти вдвое снизил риски новых выдач в текущем годом по сравнению с прошлым годом. Это один из самых высокорисковых сегментов, отметил он.
Банки повысили требования к возрасту заемщика в конце 2014 года, однако в настоящее время возвращаются к кредитованию молодежи, свидетельствуют опрос «Ведомостей». Оформить кредитку во многих банка можно с 21 года.
В частности, одним из самых лояльных банков является Альфа-банк, где получить кредитку можно с 18 лет при наличии постоянного места работы. Как сообщила пресс-служба банка, ограничения по возрасту были снижены в конце апреля.
«Ренессанс кредит» выдает кредитные карты клиентам старше 24 лет, рассказал представитель банка, однако отметил, что если по результатам скоринговой оценки у клиента от 21 года до 23 лет высокий уровень благонадежности, банк может одобрить заявку.
Некоторые банки пока ограничивают кредитование молодежи «с улицы»: в «ОТП банке» можно получить кредитку с 21 года, но только являясь клиентом банка, отметил сотрудник отделения банка. В начале осени банк планирует активизировать выдаич карт клиентам «с улицы», подчеркнул начальник центра развития кредитных продуктов «ОТП банка» Роман Лобусев.
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Теги: кредитная карта банк
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