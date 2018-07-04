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Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
Дорожающая нефть серьезно в этом помогает
Сегодня: Краткосрочная передышка. Нефть Brent торгуется на уровне около $78 за барр. на фоне неожиданного сокращения запасов энергоресурсов в США (API) и перебоев в поставках – как реальных (Ливия, Венесуэла, Канада), так и потенциальных (Иран), сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Некоторый позитив привносит индекс PMI Китая для сферы услуг, который в отличие от показателя для производственного сегмента, превзошел ожидания, снизив опасения инвесторов по поводу замедления роста из-за торговых войн. На этом фоне в центре внимания сегодня окажется композитный индекс PMI еврозоны, который позволит оценить масштаб угрозы торговых войн для экономики региона. Сегодня США празднуют День независимости, а значит, объемы торгов будут сниженными, что создаст дополнительную волатильность.
Рост в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 -0.49%, DJIA -0.54%, NASDAQ -0.86%). Азия (Hang Seng -1.08%, Shanghai -0.31%, Nikkei +0.09%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.29%), фьючерсы на Brent повышаются – $78.14 за барр.
Вчера: Давление из-за угрозы торговых войн сохраняется. Цены на нефть Brent на уровне $78 за барр. смогли лишь ограничить снижение. В Москву с визитом прибыла делегация американских конгрессменов; парламентарии пригласили российских депутатов посетить США, что создает позитивный фон, подтверждая изменение политической воли США в сторону налаживания отношений и расширения диалога с Россией. Тем не менее сохраняющаяся угроза торговых войн стала определяющим фактором для динамики торгов.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.50% до $77.9 за барр.), рубль укрепился к доллару до 63.13, РТС (-0.36%), индекс МосБиржи (-0.76%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик «БКС Глобал Маркетс», Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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