Рождаемость влияет на ипотеку больше, чем ипотека на рождаемость

Исследования ипотечного банка «ДельтаКредит» показали, что только 1,5% из опрошенных клиентов расторгли брак после заключения кредитного договора, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Ипотечный банк «ДельтаКредит» исследовал влияние ипотеки на семью и карьеру на выборке 3,2 тыс. клиентов банка. Несколько стереотипов подтвердились: действительно, ипотечные клиенты не разводятся, выбирают более бюджетный отдых и экономят. В то же время, стереотип о том, что ипотека стимулирует рождаемость, остается спорным. В последнее время рождаемость стимулирует ипотеку, а не наоборот: клиенты чаще берут ипотеку после того, как заведут детей.

Влияние ипотеки на брак. Шутка про то, что ничто так не укрепляет брак, как ипотека, оказалась правдой. Только 1,5% из опрошенных клиентов расторгли брак после заключения кредитного договора. У 92% брачный статус не изменился. А 6% клиентов женились / вышли замуж. Что интересно, в последние годы растет число клиентов, которые берут ипотеку после того, как вступили в брак. В Москве и Санкт-Петербурге доля «женатых» выросла с 2014 года с 54% до 57,6%. В регионах – с 58,4% до 59,6%.

Влияние ипотеки на деторождение. Есть распространенный стереотип, что ипотека стимулирует рождаемость. Но только у 15% опрошенных родился первый и/или второй ребенок. При этом у 85% новых детей не появилось. Доля клиентов, которые берут ипотеку после того, как заведут детей, растет. В Москве (в выдачах банка «ДельтаКредит») она выросла с 2014 года с 42,8% до 48,2%, в Санкт-Петербурге – с 38,9% до 44,5%, в регионах – с 51,9% до 54,1%. Также существенно выросла доля клиентов, которые оформляют ипотеку с использованием материнского капитала. В 2015 году она составляла 4%, в 2016 году – 8%, в 2017 году – 10%. То есть верно обратное – рождаемость все больше стимулирует ипотеку, а не наоборот. И ожидаемо, что чаще всего рождаются дети у клиентов в возрасте 25-35 лет (62%).

Влияние на отдых. На отдых 38% клиентов ипотека никак не повлияла, 37% стали выбирать отдых более бюджетный, 24% стали брать отпуск реже, и менее 1% стали отдыхать чаще и/или дороже. Интересно, что среди тех, кто экономит на отдыхе и берет отпуск реже, как раз находится большинство семей, которые завели первого/еще одного ребенка после заключения ипотечного договора.

Влияние на доходы. Ипотека стимулирует людей как минимум не снижать планку доходов и/или следить за расходами. У 24% клиентов доходы/расходы остались прежними, у 41% доходы остались прежние, однако эти клиенты предпочитают экономить, а 23% увеличили свой доход. И только у 12% доходы снизились. При этом среди тех, у кого доход вырос, большинство брали ипотеку в Москве (64%) и Санкт-Петербурге (26%).

Влияние на карьеру. 22% опрошенных продвинулись по службе с тех пор, как взяли ипотечный кредит. У 78% не было повышений. Среди тех, для кого ипотека стала карьерным драйвером, большинство из Москвы (65%) и Санкт-Петербурга (23%). При этом среди карьеристов женщин и мужчин примерно поровну – 54/47%. Субъективные оценки. В рамках исследования клиентов просили оценить, на каких сторонах жизни ипотека отразилась больше всего. 54% отметили, что ипотека больше всего повлияла на доходы/расходы. 27% ответили, что ипотека никак не повлияла на привычки, решения, поведение. 19% сказали, что наиболее существенными были изменения в карьере, семье, отдыхе.

Комментирует руководитель управления маркетинга ипотечного банка «ДельтаКредит» Алексей ТАРТЫШЕВ: "Социальную роль ипотеки трудно переоценить. Собственное жилье мотивирует клиентов больше зарабатывать, пересматривать свои взгляды на доходы и расходы, строить планы на расширение семьи. В последние годы изменяется портрет ипотечного заемщика. Если раньше ипотеку чаще брали те, кто только планировал завести детей, то сейчас растет доля клиентов, которые уже находятся в браке и завели как минимум первого ребенка. Мы видим это по нашей статистике по портрету заемщика, данным опроса и результаты выдачи ипотеки с маткапиталом".