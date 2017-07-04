Рубль ждет итогов встречи Путина и Трампа

Прогноз на неделю: В фокусе саммит G20, комментарии ФРС. В преддверии саммита «большой двадцатки» созданы все условия для формирования коалиций и партнерств. Главным событием может стать первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Таким образом, настроения инвесторов будут определяться итогами «высокой политики», что может сопровождаться волатильностью по мере того, как мировые лидеры будут обозначать свое видение мира по отношению к России. Наш оптимистичный, хотя и маловероятный, сценарий предполагает, что Запад займет более взвешенную и прагматичную позицию в части взаимодействия с Россией и опасений Москвы касательно национальной безопасности. Рынки также будут следить за двумя важными индикаторами будущих решений ФРС, в том числе готовности повышать ставку в третий раз в текущем году – протокол заседания FOMC (среда) и данные по рынку труда (пятница).

Смешанная динамика в США, рост в Азии. Американский рынок акций показал в пятницу разнонаправленное движение котировок (DJIA +0.29%, S&P 500 +0.15%, NASDAQ -0.06%). Азиатские индексы сегодня утром торгуются в плюсе (Hang Seng +0.08%, Shanghai +0.04%, Nikkei +0.24%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.06%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $48.83 за барр. – ниже открытия.

Обзор прошедшей недели: Нефть перевесила негатив. На прошлой неделе произошел ряд негативных событий – арест части активов АФК «Система», усиление опасений, что Трамп не сможет обеспечить экономический рост, продление санкций ЕС в отношении России еще на 6 месяцев, кризис в Персидском заливе, продолжение конфликта с ИГИЛ и эскалация напряженности между Россией и США. Тем не менее ход торгов по большей части определяла цена Brent. Нефтяные котировки выросли на фоне ослабления доллара (третье повышение ставки ФРС в текущем году оказалось под сомнением из-за более осторожного взгляда американского регулятора на перспективы экономики), сокращения запасов нефти и снижения добычи в США, неожиданно позитивного прогноза ЕЦБ в отношении экономики еврозоны и уверенности Пекина в том, что «жесткой посадки» в Китае не будет.

По итогам недели: Цены на нефть Brent выросли (+5.0% до $47.9 за барр.), рубль укрепился к доллару США до 58.87, РТС (+1.2%), ММВБ-50 (+0.6%).