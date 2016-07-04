Путин связал коллекторов по рукам и ногам

Глава государства подписал изменения в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», которые были приняты Государственной думой и одобрены Советом Федерации, сообщает деловая газета «Золотой Рог». В соответствии с текстом документа в отношении коллекторов вводится ряд ограничений.

Так, люди, которые взыскивают просроченные долги, получают право звонить должнику не чаще двух раз в неделю и строго в период с 8 до 22 часов. Личная встреча возможна не чаще одного раза в неделю в тот же период времени. Ночные телефонные звонки и визиты запрещены.

Как пишет «Интерфакс», закон обязывает сотрудников коллекторского агентства представляться должнику, запрещает угрожать и предписывает в течение трех лет хранить бумажные документы и аудиозаписи, подтверждающие общение с должником. При этом пользоваться устройствами, которые скрывают телефонный номер или адрес электронной почты, коллекторам категорически запрещается.

Помимо этого, коллекторским агентствам запрещено взимать долги по ЖКХ. Также из зоны их ответственности исключены индивидуальные предприниматели.

Ранее президент Владимир Путин указывал на недопустимость ситуации, «когда коллекторские организации прибегают к незаконным методам вытряхивания денег».

Ситуация вокруг коллекторов оказалась в центре общественного внимания, когда в конце января 2016 года ульяновского коллектора Дмитрия Ермилова заподозрили в поджоге дома, в результате чего в больницу попал двухлетний ребенок. Позже коллектор был обвинен в покушении на убийство двух лиц.

Тогда же спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила приостановить деятельность коллекторских агентств, объяснив это «участившимися случаями беспредела».

Однако ряд экспертов предполагает, что из-за этих нововведений в стране может резко вырасти число невозвратов кредитов. Особенно это касается кредитов, выданных микрофинансовыми организациями. Известно, что финансовая грамотность огромного числа россиян до сих пор оставляет желать лучшего. Кроме того многих "наших людей" можно легко отнести в разряд безответственых.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.