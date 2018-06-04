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Рубль начал тонуть в американской нефти

04 Июня 2018, 18:18 | В России

Цена на нефть Brent снижается, а за ней следует и российская валюта

Прогноз на неделю: Негатив сохраняется. Цены на нефть Brent снижаются в свете рекордного объема добычи в США, роста числа буровых установок и ожиданий увеличения поставок со стороны ОПЕК и других крупнейших нефтедобывающих стран, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Риски торговых войн между США и Китаем (объемом $100 млрд) повышаются после того, как двухдневные переговоры завершились ничем. Из позитивных моментов мы отмечаем снижение рисков выхода Италии из еврозоны, а также продолжающуюся подготовку к саммиту с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня.

Рост в США и Азии. США (S&P 500 +1.08%, DJIA +0.90%, NASDAQ +1.51%). Азия (Hang Seng +0.22%, Shanghai +0.06%, Nikkei +0.43%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.25%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $76.46 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Волатильность. Неделя прошла под знаком волатильности и неопределенности в свете разнонаправленных и весьма переменчивых факторов: Brent (ОПЕК+), риски Quitaly (выхода Италии из еврозоны), торговые войны (США/Китай/ЕС), а также отношения Вашингтона с Северной Кореей.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+0.5% до $76.7 за барр.), рубль без динамики к доллару – 62.22, РТС (-0.5%), индекс МосБиржи (-0.5%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика 













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