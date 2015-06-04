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Центробанк отозвал лицензии еще у трех страховых компаний

04 Июня 2015, 09:24 | В России

Центральный банк чистит страховой рынок - отозвал лицензии еще у трех страховых компаний. Среди них - компания МРСК (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела - 0776), Национальная противопожарная страховая компания (регистрационный номер 3084), и страховая компания "Рост" (регистрационный номер 0384). Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные пресс-службы регулятора.

Причины лишения прав деятельности в том, что компании не устранили в установленный срок нарушения. В частности, не отвечали требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности, порядку и условиям инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, указывает в пояснениях ЦБ.

По закону в связи с отзывом лицензий компании обязаны прекратить страховую деятельность, исполнить обязательства по всем договорам. А именно - провести выплаты по наступившим страховым случаям. Кроме того, в течение месяца уведомить своих клиентов об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования), о передаче обязательств другим страховщикам, говорится в материалах Центробанка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: Центробанк  лицензия  страхование 



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Комментарии

  • псевдо09:42, 04.06.2015#

    И где нам страховаться?У РГС забрали, а полюс до года они теперь не продлевают и деньги не отдают, тк за 6 месяцев ты платишь 70% от суммы.

  • Псевдоним09:52, 04.06.2015#

    полюс на глобусе

  • Псевдоним10:13, 04.06.2015#

    Всегда страховался в ВСК.

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