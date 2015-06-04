Центробанк отозвал лицензии еще у трех страховых компаний

Центральный банк чистит страховой рынок - отозвал лицензии еще у трех страховых компаний. Среди них - компания МРСК (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела - 0776), Национальная противопожарная страховая компания (регистрационный номер 3084), и страховая компания "Рост" (регистрационный номер 0384). Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные пресс-службы регулятора.

Причины лишения прав деятельности в том, что компании не устранили в установленный срок нарушения. В частности, не отвечали требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности, порядку и условиям инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, указывает в пояснениях ЦБ.

По закону в связи с отзывом лицензий компании обязаны прекратить страховую деятельность, исполнить обязательства по всем договорам. А именно - провести выплаты по наступившим страховым случаям. Кроме того, в течение месяца уведомить своих клиентов об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования), о передаче обязательств другим страховщикам, говорится в материалах Центробанка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.