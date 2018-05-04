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В России готовят новый налог
Коснуться он может десятков миллионов человек
В России может появиться новый налог – на профессиональный доход, сообщил замминистра финансов Илья Трунин. Под новым термином Минфин понимает доход, который человек получает от какой-либо предпринимательской деятельности, работая без наемных сотрудников. Воспользоваться им смогут как самозанятые, так и индивидуальные предприниматели (ИП), пишут «Ведомости».
По действующему закону для самозанятых в 2017 и 2018 гг. действует нулевая ставка по налогам на доходы физических лиц и страховым взносам. В январе Минфин предложил продлить налоговые каникулы до 31 декабря 2019 г. К началу 2018 г. документы для официальной регистрации в качестве самозанятых подали 964 человека.
Пока Минюст пытается определить, кто попадает под определение «самозанятые», Минфин вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) решили сконцентрироваться на технологии уплаты налога такими людьми, рассказал Трунин. Закончить разработку такого законопроекта Минфин планирует в мае.
Минфин предлагает создать специальное приложение – онлайн-офис, который будет работать как касса, через него человек будет взаимодействовать с ФНС. Россиянин сможет установить приложение на любой смартфон или планшет, пройти биометрическую идентификацию (по аналогии с тем, как сейчас проходит идентификация, например, в услугах каршеринга), прикрепить к нему банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог, заменяющий собой НДФЛ. Минфин предлагает, чтобы ставка налога была в районе 3%, если услуги оказываются людям, и 6%, если компаниям, объяснил Трунин.
Для того чтобы стать плательщиком налога, не надо регистрироваться в качестве ИП. Но если человек уже работает через ИП, то он сможет выбрать между новым налоговым режимом и, например, УСН – совмещать специальные режимы налогообложения нельзя. По предложению Минфина, так можно задекларировать доход только до 10 млн руб., но верхняя планка еще обсуждается.
При этом зарегистрировавшийся пользователь сам определяет, какую сумму он готов задекларировать – проконтролировать невозможно, признает Трунин. Поэтому Минфин предлагает и минимальную налоговую ставку, и специальные бонусы, которые будут привлекать в приложение не только самозанятых, но и покупателей их услуг. Например, за счет начисленного налога покупатели смогут, условно, копить баллы и этими баллами погашать часть своих налоговых обязательств, объяснил Трунин.
Обсуждаемые налоги поступают в бюджеты регионов, поэтому необходимо еще согласовать все предложения с регионами. Основная цель Минфина – вывести самозанятых из тени, обелив рынок труда.
Ведомство надеется ввести подобный налоговый режим в режиме пилота с 2019 г., возможно, в отдельных субъектах – из-за разной технической оснащенности регионов. «Ведомости» ожидают ответа от Минэкономразвития и ФНС.
О размере российской теневой экономики дискуссии ведутся давно. Оценки приводятся совершенно разные. В июньском докладе Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants) ее объем оценили в 33,55 трлн рублей, то есть в 39,07% ВВП. С такими «успехами» мы заняли четвертое место в мире.
Эксперты НИУ ВШЭ, в свою очередь, оценивают объем теневой экономики немного скромнее – не более 20-2 % от ВВП страны. Тем не менее большинство исследователей сходятся на том, что такие колоссальные масштабы порождает именно неформальный бизнес – бесконтрольная деятельность без регистрации и уплаты налогов.
Оценки того, сколько среди них работает самозанятых, тоже сильно разнятся. Минтруд считает, что их 12 млн человек. По оценке независимых экспертов, от 15 до 25 млн человек. В РАНХиГС подсчитали, что их доля еще выше. Для 11,7% экономически активного населения (8,7 млн человек) неофициальные заработки являются единственной формой дохода, а 30 млн человек, то есть 40,3% работающего населения, совмещают их с легальной работой.
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