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Возможное новое назначение Кудрина может заставить рубль взлететь

04 Мая 2018, 18:27 | В России

Кремль, похоже, готов к более либеральным экономическим реформам и восстановлению отношений с Западом

Сегодня: Позитивное открытие, далее – покажет время. Рост цен на нефть и индекс PMI Китая для сферы услуг лучше ожиданий, по всей видимости, смогут поддержать риск-аппетит в начале дня, особенно после слабого закрытия рынков накануне, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем не менее дальнейшая динамика будет зависеть от переговоров США и Китая по внешнеторговым вопросам и релиза данных по рынку труда США за апрель. Сильные показатели могут стать дополнительным доводом в пользу стратегии четырех повышений ставки ФРС в 2018 г. Кроме того, инвесторы могут зафиксировать часть позиций в преддверии инаугурации Владимира Путина в понедельник и объявления нового состава правительства.

Смешанная динамика в США и Азии. США (S&P 500 -0.23%, DJIA +0.02%, NASDAQ -0.18%). Азия (Hang Seng -0.36%, Shanghai +0.13%, Nikkei закрыт). Фьючерсы на S&P 500 (-0.02). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $73.58 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Российский рынок отыгрывал новостной поток последних дней. В свете большого объема и разнонаправленного характера новостного потока, появившегося за выходные для российских инвесторов дни, повышенная волатильность не удивляет.

*Позитивные новости: по всей видимости, все идет к т ому, что E N+ и UC Rusal будут выведены из санкционного списка США. Пхеньян разыграл денуклеаризационную карту, что снижает напряженность в регионе. Сомнения в отношении продления ядерной сделки с Ираном оказывают поддержку нефтяным ценам. Сообщения о возможном появлении Кудрина в составе правительства указывает на то, что Кремль готов к более либеральным экономическим реформам и восстановлению отношений с Западом.

*Негативные новости: сигналы по итогам заседания ФРС были неоднозначными, что усиливает вероятность реализации сценария четырех повышений ставки в 2018 г. На повестку дня вернулись опасения по поводу торговых войн между Китаем и США с началом переговоров по внешнеторговым вопросам. Иранский фактор повышает риск конфликта в регионе.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.83% до $73.7 за барр.), рубль укрепился к доллару до 63.00, РТС (-0.73%), индекс МосБиржи (-1.40%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Центробанк  прогноз  рубль  статистика  трамп  валюта  баррель  доллар  акции  brent  экономика  динамика  фьючерс  нефть  евро 



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