Рубль сопротивляется как может

Несмотря на негативную динамику на рынке нефти, российская валюта продолжает оказывать сопротивление и выглядит довольно стабильно, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Многие эксперты, пишет сайт "Вести.Экономика", говорят о сохраняющемся спросе на рублевые активы. Такое утверждение выглядит вполне логичным, поскольку ничего иного не приходит в голову. Казалось бы, российским компаниям предстоят большие выплаты по внешнему долгу, и они могут скупать валюту, путь и в небольших объемах, но валюту покупает Минфин, нефть снижается, но на российском валютном рынке все более или менее спокойно.

Сегодня рубль дешевеет к обеим валютам примерно на полпроцента, при том, что нефтяные цен опускались до месячного минимума - ниже отметки $50,50.

Судя по всему, причина стабильности рубля как раз в спросе на рублевые активы со стороны нерезидентов. Об этом, в частности, говорит сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство успешно разместило все бумаги на общую сумму 45 млрд руб. Спрос на выпуск, который предлагался объемом 20 млрд руб., составил почти 36,5 млрд руб., а спрос на бумаги с погашение в 2024 г. превысил 61 млрд руб. при предложении в 25 млрд руб.

Мы видим массовую скупку российских облигаций. Поводов здесь несколько. Во-первых, инвесторы ждут дальнейшего снижения ставки ЦБ, что приведет к росту стоимости облигаций, во-вторых, по сравнению с другими аналогичными бумагами, например облигациями Турции и ЮАР, российские облигации выглядят привлекательнее.

Стоит также отметить, что в целом на мировом финансовом рынке преобладают позитивные настроения, и поводов продавать пока нет, но если ситуация изменится, то продажи могут прокатить и по ОФЗ.

Негатива пока добавляет только нефть, но складывается ощущение, что зарубежные инвесторы не ждут дальнейшего падения цен на углеводороды. Возможно, в конце мая крупнейшие нефтедобывающие страны решат продлить соглашение о сокращении добычи, что приведет к новому витку роста цен.