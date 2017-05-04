Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль сопротивляется как может
Несмотря на негативную динамику на рынке нефти, российская валюта продолжает оказывать сопротивление и выглядит довольно стабильно, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Многие эксперты, пишет сайт "Вести.Экономика", говорят о сохраняющемся спросе на рублевые активы. Такое утверждение выглядит вполне логичным, поскольку ничего иного не приходит в голову. Казалось бы, российским компаниям предстоят большие выплаты по внешнему долгу, и они могут скупать валюту, путь и в небольших объемах, но валюту покупает Минфин, нефть снижается, но на российском валютном рынке все более или менее спокойно.
Сегодня рубль дешевеет к обеим валютам примерно на полпроцента, при том, что нефтяные цен опускались до месячного минимума - ниже отметки $50,50.
Судя по всему, причина стабильности рубля как раз в спросе на рублевые активы со стороны нерезидентов. Об этом, в частности, говорит сегодняшний аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Ведомство успешно разместило все бумаги на общую сумму 45 млрд руб. Спрос на выпуск, который предлагался объемом 20 млрд руб., составил почти 36,5 млрд руб., а спрос на бумаги с погашение в 2024 г. превысил 61 млрд руб. при предложении в 25 млрд руб.
Мы видим массовую скупку российских облигаций. Поводов здесь несколько. Во-первых, инвесторы ждут дальнейшего снижения ставки ЦБ, что приведет к росту стоимости облигаций, во-вторых, по сравнению с другими аналогичными бумагами, например облигациями Турции и ЮАР, российские облигации выглядят привлекательнее.
Стоит также отметить, что в целом на мировом финансовом рынке преобладают позитивные настроения, и поводов продавать пока нет, но если ситуация изменится, то продажи могут прокатить и по ОФЗ.
Негатива пока добавляет только нефть, но складывается ощущение, что зарубежные инвесторы не ждут дальнейшего падения цен на углеводороды. Возможно, в конце мая крупнейшие нефтедобывающие страны решат продлить соглашение о сокращении добычи, что приведет к новому витку роста цен.
Новости тематики
- Рубль сопротивляется как может
- Для чего ЦБ снизил ключевую ставку больше, чем ожидалось
- Владимир Путин подписал закон о переводе всех бюджетников на карты "Мир"
- Что будет с рублем после Первомая
- Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
- Рубль укрепился еще больше
- На Дальнем Востоке задержали террористов, готовивших теракт
- Курс доллара опустился до минимума с лета 2015 года
- Рубль опустят аккуратно
- Стиллавин ввязался в медвежью торговлю
Новости раздела
- Рубль сопротивляется как может
- Для чего ЦБ снизил ключевую ставку больше, чем ожидалось
- Владимир Путин подписал закон о переводе всех бюджетников на карты "Мир"
- Что будет с рублем после Первомая
- Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
- Рубль укрепился еще больше
- На Дальнем Востоке задержали террористов, готовивших теракт
- Курс доллара опустился до минимума с лета 2015 года
- Рубль опустят аккуратно
- Стиллавин ввязался в медвежью торговлю
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Абрамович покупает один из крупнейших портов Приморского края
- Приморцы узнают, на каких АЗС лучше не заправляться
- "Примсоцбанк" приглашает партнеров на актуальный семинар
- Транспортный налог можно не платить
- Стало известно, лидер какой страны примет участие в Восточном экономическом форуме
- Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
- Северокорейская ракета взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта
- Льготы по имущественным налогам действуют
- Контрафакт в Приморье идет в печь (фото)
- Во Владивостоке начались работы по очистке бухты Золотой Рог