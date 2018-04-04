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Рубль не замечает санкций и британских фокусов

04 Апреля 2018, 17:50 | В России

Курс российской валюты практически стоит на одном месте

Сегодня: Запах коррекции, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Цены на нефть Brent опустились ниже $68 за барр., несмотря на неожиданное сокращение запасов в США (по данным API), в отсутствии уверенности в перспективах роста мировой экономики, что предполагает осторожность на сегодняшних торгах.

В последние годы рисковые активы дорожали практически без передышки в свете ультрамягкой политики мировых центробанков. При этом угроза глобальных торговых войн (США и Китай вновь обменялись новыми пошлинами) и ужесточение позиций регуляторов (ФРС, ЕЦБ, Банка Японии) могут оказаться той самой последней каплей – запах наступающей коррекции становится все сильнее.

Рост в США, Азия – по большей части в минусе. США восстановили часть потерь предыдущего дня (S&P 500 +1.26%, DJIA +1.65%, NASDAQ +1.04%), Азия (Hang Seng -0.29%, Shanghai +0.47%, Nikkei -0.44%). Фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $67.94 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Осторожность преобладает. Несмотря на слабость в начале дня, индексам удалось выйти в небольшой плюс по итогам торговой сессий, однако все указывало на отсутствие уверенности в свете разнонаправленных драйверов. Давление на настроения инвесторов оказывали падение американских рынков ниже значимого с точки зрения теханализа уровня, что указывает на угрозу коррекции, а также эскалация торговых войн. При этом котировки Brent восстановили часть позиций, поскольку замедление в объемах добычи в США (сокращение числа буровых установок в США) компенсировало негатив от роста добычи в России и ожидании снижения цен Саудовской Аравией для азиатских потребителей в мае.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.9% до $68.2 за барр.), рубль ослаб к доллару до 57.59, РТС (+0.24%), индекс МосБиржи (+0.32%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро 













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