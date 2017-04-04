На сайте ПФР появился виджет "Ваш контроль"

Оценить работу специалистов Пенсионного Фонда России можно в режиме онлай, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Отделение ПФР по Приморскому краю является активным участником независимой системы мониторинга «Ваш контроль»*, которая позволяет на основании мнений граждан оценивать работу государственных органов. С начала 2017 года органами ПФР Приморского края получено более 6500 оценок. Работа специалистов территориальных управлений (отделов) ПФР оценена приморцами в 4,85 балла из 5 возможных, а уровень удовлетворенности граждан получением государственных услуг ПФР составляет 97,3%. Это достаточно высокая оценка, при том, что по Российской Федерации установлен целевой показатель, не ниже 85%.

"Приморцы дают оценку получения государственных услуг ПФР в клиентских службах Пенсионного фонда и в многофункциональных центрах, обращая внимание на скорость работы, профессионализм и вежливость персонала, удобство процедуры, уровень комфорта в помещениях. Оценки можно выставлять как через портал «Ваш контроль», так и с помощью sms-сообщений, сайтов органов власти, портала госуслуг.», - замечает Лидия СМЫЧЕНКО, руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю.

Кроме того на сайте ПФР размещен виджет «Ваш контроль», через который граждане могут не только оценить качество предоставленных услуг, но и оставить подробный отзыв о своем опыте взаимодействия с сотрудниками ПФР.

* «Ваш контроль» (vashkontrol.ru) – независимая система мониторинга качества государственных услуг, позволяющая на основании мнений граждан оценивать работу госорганов, в том числе ПФР.