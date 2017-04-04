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Пенсионный фонд России разработал мобильное приложение

04 Апреля 2017, 14:29 | В России

Свой лицевой счет теперь можно проверить и в мобильном приложении ПФР, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на прием и заказать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда.

Как заметила Лидия СМЫЧЕНКО, руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю, в дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пенсионный фонд первый среди госведомств реализовал механизм авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода.

С помощью приложения можно получить сведения о состоянии своего счета в ПФР – то есть о накопленных пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала; истории своих обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг, доступных через приложение, доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Автор: Яна Мальцева
Теги: мобильное приложение  ростелеком.  ПФР  Почта России 













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