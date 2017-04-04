Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пенсионный фонд России разработал мобильное приложение
Свой лицевой счет теперь можно проверить и в мобильном приложении ПФР, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на прием и заказать нужные документы.
Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда.
Как заметила Лидия СМЫЧЕНКО, руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю, в дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пенсионный фонд первый среди госведомств реализовал механизм авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода.
С помощью приложения можно получить сведения о состоянии своего счета в ПФР – то есть о накопленных пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского капитала; истории своих обращений в ПФР.
В то же время ряд услуг, доступных через приложение, доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.
Новости тематики
- На сайте ПФР появился виджет "Ваш контроль"
- Пенсионный фонд России разработал мобильное приложение
- Рубль продолжил накачивать мускулы
- Рубль продолжает бить собственные рекорды
- Рубль укрепился к доллару до 56
- Укрепление рубля шокирует даже экспертов
- Такого курса доллара не было уже два года
- Рублю предсказали рост до 48
- Трамп своим поведением подстегивает рубль
- Рубль думает куда ему двигаться дальше
Новости раздела
- На сайте ПФР появился виджет "Ваш контроль"
- Пенсионный фонд России разработал мобильное приложение
- Рубль продолжил накачивать мускулы
- Рубль продолжает бить собственные рекорды
- Рубль укрепился к доллару до 56
- Укрепление рубля шокирует даже экспертов
- Такого курса доллара не было уже два года
- Рублю предсказали рост до 48
- Трамп своим поведением подстегивает рубль
- Альфа-Банк приостанавливает членство в АРБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
- Следователи собрались разорить семью Пушкаревых
- Стройку "Хаяттов" во Владивостоке рекомендовано прекратить
- В Москву можно слетать за смешные деньги
- Рубль продолжает бить собственные рекорды
- "Партия Дела" объявила о создании консервативного интернационала
- 4 апреля всех предпринимателей вызывают в прокуратуру
- ГИБДД Приморья начала масштабную операцию
- Верховный суд признал законной перевозку детей младше 12 лет без автокресел
- Россияне продолжат беднеть четвертый год подряд