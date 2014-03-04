Рубль будет и дальше терять в цене без шансов на восстановление - эксперты

Аналитики CitiGroup подвели итоги развития ситуация в российской экономике в первые два месяца 2014 года. Основной тенденцией в этот период стало ослабление рубля.

Прогнозы по рублю у экономистов невеселые: рубль будет и дальше терять в цене, шансов на восстановление нет или почти нет.

Это неудивительно: ослабление рубля вызвано как внешними, так и внутренними факторами, которые в ближайшее время никуда не исчезнут. Рубль может вполне ослабнуть до 37 рублей за доллар. Правительство вряд ли сознательно проводит курс на девальвацию, но сама по себе девальвация его не смущает, поэтому бороться с ней оно не собирается. В случае ослабления курса до 38-39 рублей за доллар может быть принято политическое решение зафиксировать курс.

Распродажа на рынках валют развивающихся стран началась в мае прошлого года, когда ФРС США впервые заявила о готовности сокращать программу количественного смягчения. Развивающимся рынкам пришлось приспосабливаться к новым условиям - потоки капитала начали существенно сокращаться.

Наибольшее давление на себе испытали валюты стран, у которых отмечен дефицит счета текущих операций. Это касается Индии, Южной Африки и Турции. Однако спекулянты начали распродавать и валюты Бразилии и России, у которых нет острых проблем с счетом текущих операций. Инвесторы разочаровались в их моделях роста: благоприятный шок от внешней торговли и бум кредитования сошел в них на нет. Россия, как и Бразилия, могут ускорить рост тремя основными способами.

Во-первых, серьезными структурными реформами, но пока ни одна из стран к этому не готова.

Во-вторых, их экономики может поддержать сверхбыстрый рост мировой экономики и торговли. Но на это надеяться сейчас не стоит.

Если эти два фактора не сработают, то остается третий - снизить обменный курс национальных валют, чтобы ускорить рост. Возможно, инвесторы сейчас ожидают именно такого развития событий.

Слабая экономика ослабляет рубль

Прогноз по росту российской экономики у CitiGroup достаточно оптимистичный - 2,5-2,6%. В банке ожидают, что рост экономики поддержит потребление и восстановление инвестиций, которые сокращались в последние годы. Рост инвестиций начнется за счет вложений в развитие частного сектора и инвестпрограмм нефтегазовых компаний, которые собираются начать несколько крупных проектов. Если рост инвестиций не ускорится, то темпы роста экономики окажутся ниже.

Низкие темпы роста экономики стали одной из причин обвала рубля. Это пугает как российских, так и иностранных инвесторов.

Российские инвесторы разочарованы в перспективах экономики, поэтому выводят капитал за границу - там они ищут возможность заработать.

Иностранцы уходят с рынка на фоне общего ослабления развивающихся стран, а также из-за того, что экономика растет куда медленнее их ожиданий.

Ситуация на Украине тоже давит на рубль

На рубль влияет и ситуация на Украине. Именно украинским кризисом можно объяснить слабую динамику рубля в последние дни.

В последние дни января развивающиеся рынки начали корректироваться: появились слабые данные по экономике США и инвесторы начали сомневаться, будет ли ФРС сокращать количественное смягчение нынешними темпами ($10 млрд в квартал).

Однако как раз в этот период начала существенно дестабилизироваться ситуация на Украине, что помешало укреплению рубля. Иностранные инвесторы испугались проблем в России и продолжили распродавать российскую валюту.

Особенно плохо влияет на рубль ситуацию вокруг Крыма. Возможное вмешательство России очень беспокоит иностранных инвесторов.

Рассчитывать, что на рынке начнется коррекция и курс рубля к доллару может снизиться до 34-35 рублей, не стоит именно из-за проблем Украины.

Правительству выгоден слабый рубль

Бюджету выгоден слабый рубль. Сейчас Минфину будет сложно выгодно разметить ОФЗ из-за ситуации на Украине и в российской экономике. Частично эти потери компенсирует слабый рубль.

Кроме того, слабый рубль - это своего рода налог на отток капитала. Чем слабее рубль, тем менее выгодно экспортировать капитал. Однако не ясно, когда отток начнет сокращаться.

Пока незаметно, что население паникует и избавляется от рублей. 70-80% вкладов остаются рублевыми. В январе начали расти валютные вклады, но в феврале ситуация стабилизировалась. Возможно, вкладчики просто решили, что уже поздно конвертировать рубли в доллары или евро.

37 рублей за доллар не выглядит чрезмерной девальвацией для российской экономики. ЦБ уже оценил, что банки могут выдержать девальвацию до 30%. Пока этого не произошло.

Нет причин для укрепления рубля

На коррекцию рубля можно рассчитывать при соблюдении нескольких условий, которые вряд ли будут реализованы.

Резко улучшится состояние российской экономики, что привлечет новых инвесторов. На это также не нужно рассчитывать.

ЦБ пойдет на усиленные валютные интервенции. Но любые интервенции могут привести к тому, что с рынка будет изъята часть ликвидности. Это приведет к росту ставок, что нанесет еще больший удар по экономике страны.

ЦБ может пойти по турецкому сценарию и повысить ставки. Однако сейчас Центробанк привержен политике таргетирования инфляции, на которую он должен окончательно перейти в следующем году. Повысить ставки он может только в том случае, если инфляция будет выше ожиданий. Однако это опять же ударит по слабому росту ВВП.

Рубль может начать укрепляться в случае, если ситуация на Украине резко улучшится. Но и это маловероятно.

Итак, вероятнее всего, доллар будет двигаться к отметке 37 рублей. Более жесткие прогнозы (40 рублей за доллар) вряд ли сбудутся - правительство не позволит рублю пасть так низко.