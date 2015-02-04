Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль начал стремительно укрепляться вслед за нефтью
Рубль сегодня значительно укрепляется как к доллару, так и к евро, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Драйвером для данной динамики является стремительный рост нефтяных котировок, которые с пятницы прибавили уже более 10% на фоне снижение количества работающих скважин в США и забастовок трудовых коллективов.
При этом дополнительную поддержку российской валюте продолжают оказывать достигнутые еще в конце прошлого года договоренности с экспортерами о продаже валютной выручки.
Впрочем, негативных факторов также довольно много и они могут достаточно быстро вернуть рубль к снижению, особенно учитывая, что в текущий момент мы достигли сильной поддержки в паре доллар/рубль вблизи отметки 66.
Из факторов способных помешать дальнейшему укреплению рубля стоит выделить напряженную ситуацию на Украине, снижение ключевой ставки Банком России до 15%, а также увеличение спроса на иностранную валюту на фоне крупных погашений в феврале российскими компаниями по внешним заимствованиям. Общая сумма ожидаемых выплат составит более 15 млрд долларов.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт "БКС Экспресс", специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль начал тонуть в американской нефти
- Владивосток включили в "Рублевую зону"
- Рубль – направо, нефть - налево
- Из-за Кудрина рубль пошел на взлет
- Курс рубля растет на фоне отличных новостей
- Экономика России готовится к новому удару
- Нефть вот-вот пробьет важный уровень цен
Новости раздела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста