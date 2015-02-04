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Рубль начал стремительно укрепляться вслед за нефтью

04 Февраля 2015, 08:53 | В России

Рубль сегодня значительно укрепляется как к доллару, так и к евро, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Драйвером для данной динамики является стремительный рост нефтяных котировок, которые с пятницы прибавили уже более 10% на фоне снижение количества работающих скважин в США и забастовок трудовых коллективов.

При этом дополнительную поддержку российской валюте продолжают оказывать достигнутые еще в конце прошлого года договоренности с экспортерами о продаже валютной выручки.

Впрочем, негативных факторов также довольно много и они могут достаточно быстро вернуть рубль к снижению, особенно учитывая, что в текущий момент мы достигли сильной поддержки в паре доллар/рубль вблизи отметки 66.

Из факторов способных помешать дальнейшему укреплению рубля стоит выделить напряженную ситуацию на Украине, снижение ключевой ставки Банком России до 15%, а также увеличение спроса на иностранную валюту на фоне крупных погашений в феврале российскими компаниями по внешним заимствованиям. Общая сумма ожидаемых выплат составит более 15 млрд долларов.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт "БКС Экспресс", специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: валюта  рубль  баррель  ммвб  доллар 






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