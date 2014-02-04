Инвестиции в золото для россиян могут обернуться убытками

По итогам прошлого золото разочаровало тех, кто выбрал именно этот способ вложения денег. Между тем инвестиции в драгметаллы относятся к долгосрочным вложениям, и многие обладатели обезличенных металлических счетов (ОМС) не спешат расставаться с ними в надежде, что после падения последует стремительный рост.

Прогнозы по ценам на золото в 2014 году пока пессимистичные. В декабре 2013 года цена упала до $1200 за тройскую унцию (31,1 грамма). А в первые дни 2014 года взлет биржевых котировок на золото (в среднем за унцию они прибавили $10) озадачил экспертов: одни советуют гражданам ждать, пусть и в долгосрочной перспективе, подъема, другие - перенаправить свои сбережения в более стабильные инструменты.

Тех, кто последовал второму совету, оказалось не так уж и много, по крайней мере среди держателей ОМС. «Фактически после бокового тренда по золоту в 2012 году и снижения более чем на 22 % (в сравнении с учетными ценами Банка России на золото) в 2013 году произошел незначительный отток средств из ОМ. Могу предположить, что ОМС были замещены депозитами в рублях и иностранной валюте. Тем не менее, с учетом длительного горизонта инвестирования в драгоценные металлы, остаток металла на ОМС значительно не снизился, и наметился определенный рост, что связано с привлекательной ценой металла в текущем периоде», - рассказал начальник отдела по обслуживанию на финансовых рынках Приморского отделения ОАО «Сбербанк России» Роман ТЮРИКОВ.

Среди инвесторов золото не утрачивает свою ценность, активность инвесторов в отношении данного металла стабильно высокая, его традиционно воспринимают как «вечный», «защитный» актив, отметила Дарья ЕРМОЛЕНКО, руководитель группы продаж инвестиционных продуктов ВТБ24 в Приморье. Это не удивительно: восходящий тренд на золото развивался на протяжении почти четырнадцати лет, за это время цена выросла на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) с 253$ унция (август 1999 г.) до 1921,15$ унция (сентябрь 2011 г.).

«В 2013 году цена на золото снизилась почти на 30%. Укрепление доллара и избыточное предложение золота могут продолжить реализовывать коррекцию и в 2014 году. Сейчас на рынке сложно выявить однозначную тенденцию, одни частные инвесторы нередко рассматривают подобное снижение как возможность для покупки, в то время как отсутствие инфляции снижает ценность золота как защитного актива и стимулирует других игроков отказываться от золота», - говорит Дарья Ермоленко.

Активность вложений в ОМС в настоящий момент повышена на фоне ослабления рубля и роста стоимости доллара США, отметил Роман Тюриков. Ведь, как известно, золото котируется в долларах и потом переводится в рублевую стоимость на основании официального курса Банка России за доллар США. Есть мнение, что в текущем году стоимость золота будет находиться в диапазоне $1200-1300 за тройскую унцию, говорит Роман Тюриков.

«Инвесторам, решившим разместить средства в ОМС, не стоит забывать о такой простой, но действенной вещи, позволяющей сохранить и преумножить сбережения, как диверсификация. По возможности, покупать корзину металлов, по оценкам аналитиков, платина и палладий могут подорожать в 2014 году до 6-8% , рассмотреть и другие инструменты финансового рынка - мультивалютные вклады, акции, еврооблигации», - советует Дарья Ермоленко.

Не в пользу ОМС, кстати, говорит еще то, что это, по сути, «вложение в воздух»: они не подпадают под закон о страховании вкладов, по которому владельцам в случае краха банков возвращают до 700 тыс. рублей вложений, а на счетах отражается металл в граммах без указания индивидуальных признаков. Законопроект о том, чтобы страховать и подобные инвестиции, есть, но по каким-то причинам не принимается и не обсуждается. Поэтому для тех, кто хочет приобрести золото, но придерживается консервативных взглядов, может быть актуальной покупка слитков из данного драгоценного металла.

«Действительно, ОМС не подпадают под закон о страховании вкладов, ОМС защищен, прежде всего, рейтингом надежности банка, - подтвердил Роман Тюриков. - Состоятельные клиенты предпочитают физический металл в виде слитков разной номенклатурной массы. Так, например, существуют так называемые мерные слитки: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 1000 грамм».

Но все дело в том, что реальное золото, согласно российским законам, является имуществом, облагаемым соответствующим налогом - 18%. Избежать уплаты НДС можно, если оставить слиток на хранении в банке. Обычно стоимость хранения слитка приблизительно равна стоимости аренды сейфовой ячейки. При продаже слитка закон также предписывает уплатить налог. Только теперь это будет не НДС, а обычный налог 13% на продажу имущества. Причем налогом облагается весь доход от продажи, а не чистая прибыль. Автоматически этот налог в банке не возьмут, но сообщат о факте продажи в налоговые органы. Поэтому лицу, продавшему слиток, если он хочет избежать проблем, придется заполнять налоговую декларацию.

Кроме того, обычно цена продажи золота в наших банках существенно выше рыночной: в среднем на 25-30%. Банки объясняют такое обстоятельство большими расходами на перевозку и хранение, а также торговой надбавкой. Кроме того, сбыть такое слитковое золото тоже разрешено только в банке. А банков, занимающихся выкупом слитков у населения, считанные единицы. Соответственно, цена также будет значительно ниже мировой. Чтобы в такой ситуации не то что обеспечить себе прибыль, а хотя бы сохранить вложенное, цена золота на мировых биржах должна вырасти более чем на 50%. Ждать этого, особенно в текущих условиях, придется долгие годы.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.