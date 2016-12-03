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Что аналитики-финансисты ждут от 2017 года
В следующем году или даже в четвертом квартале 2016-го, считают аналитики финансовой группы БКС, российская экономика может выйти из рецессии, однако возобновление роста вряд ли кардинально изменит ситуацию. Рост будет зависеть от политики и нефти, но 2017 г. может преподнести позитивные сюрпризы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Прогноз ВВП на 2017 г. – 1.2% г/г, есть структурные и политические ограничения;
Инфляция стабилизируется на уровне 5% в 2017 г.;
Курс RUB/$ в 2017 г. – около RUB 60/$;
В 2017 году возможны и позитивные сюрпризы:
- Геополитика – улучшение отношений с США и ЕС, смягчение санкций
- Рост цен на нефть может превысить консервативный прогноз властей…
- Решение ОПЕК о сокращении добычи может вернуть цены на нефть на уровень выше $50 за барр. Brent.
- Реформы могут вернуться на повестку дня…
- Путин может поддержать план реформ центра Кудрина.
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