Что аналитики-финансисты ждут от 2017 года

В следующем году или даже в четвертом квартале 2016-го, считают аналитики финансовой группы БКС, российская экономика может выйти из рецессии, однако возобновление роста вряд ли кардинально изменит ситуацию. Рост будет зависеть от политики и нефти, но 2017 г. может преподнести позитивные сюрпризы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Прогноз ВВП на 2017 г. – 1.2% г/г, есть структурные и политические ограничения;

Инфляция стабилизируется на уровне 5% в 2017 г.;

Курс RUB/$ в 2017 г. – около RUB 60/$;

В 2017 году возможны и позитивные сюрпризы:

- Геополитика – улучшение отношений с США и ЕС, смягчение санкций

- Рост цен на нефть может превысить консервативный прогноз властей…

- Решение ОПЕК о сокращении добычи может вернуть цены на нефть на уровень выше $50 за барр. Brent.

- Реформы могут вернуться на повестку дня…

- Путин может поддержать план реформ центра Кудрина.