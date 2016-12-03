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За долги компаний придется отвечать физлицам
Такого поворота в налоговом законотворчестве никто не ожидал
В составе большого пакета поправок в Налоговый кодекс, подписанных президентом, оказалась запрятана поправка, которая позволит налоговикам взыскивать долги компаний со связанных с ними физических лиц, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
30 ноября президент Владимир Путин подписал почти стостраничный пакет поправок в Налоговый кодекс, одобренный Госдумой ранее в этом месяце, пишет РБК. Среди поправок — замена одного слова, которая дает возможность налоговикам взыскивать неуплаченные налоги компании с аффилированных физических лиц, например с владельцев.
Речь идет о поправках в восьмой и девятый абзацы пп.2 п.2 ст.45 Налогового кодекса. Эти параграфы определяют, что недоимка может быть взыскана через суд с аффилированных структур компании-должника, если та переводила на них выручку, денежные средства или другие активы. В новой редакции статьи слово «организациям» заменено на слово «лицам». Фактически это значит, что налоговики теперь смогут взыскать неуплаченные налоги компании не только со связанных организаций, но и с аффилированных физлиц, например учредителей или акционеров, поясняет юрист BGP Litigation Денис Савин. Норма вступила в силу немедленно, со дня опубликования закона.
Норма о взыскании налоговой задолженности с аффилированных организаций была введена в 2013 году для борьбы с распространенной практикой банкротства компаний, которым были предъявлены крупные претензии по результатам налоговых проверок, рассказывает юрист. Пока лазейка не была закрыта, бизнес не прекращался, а перевоплощался в новое юридическое лицо, куда переводились активы, персонал и контрактная база.
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