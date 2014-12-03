Даже значительный отскок нефти пока не в силах остановить снижение рубля

Рубль после уверенного утреннего роста, возобновил снижение и подбирается к вчерашним минимумам. Доллар снова выше 52, а евро выше 65. Даже отскок нефтяных котировок практически на 6% от вчерашних минимумов пока не способен удержать российскую валюту от стремительного снижения, считает Иван Копейкин, эксперт БКС Экспресс.

В декабре российским компаниям необходимо погасить заимствований на общую сумму более 30 млрд долларов, что продолжает беспокоить участников и давать повод для активной игры против рубля.



Дополнительным негативом сегодня является существенное ухудшение прогноза на 2015 год по росту экономики страны и курсу рубля от Министерства экономического развития РФ. В частности теперь ожидается, что ВВП снизится на 0,8%, курс рубля составит 49 за доллар, а среднегодовая стоимость нефти будет в районе 80 долларов за баррель.



Из важных событий следует также выделить остановку проекта "Южный поток", в который Газпром вложил, вероятно, уже более 5 млрд долларов из-за позиции Болгарии.



Ближайшим сильным сопротивлением в паре доллар/рубль остается отметка 53, поддержка - 50,5.

ZRPRESS.RU, Владивосток.