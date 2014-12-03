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Даже значительный отскок нефти пока не в силах остановить снижение рубля
Рубль после уверенного утреннего роста, возобновил снижение и подбирается к вчерашним минимумам. Доллар снова выше 52, а евро выше 65. Даже отскок нефтяных котировок практически на 6% от вчерашних минимумов пока не способен удержать российскую валюту от стремительного снижения, считает Иван Копейкин, эксперт БКС Экспресс.
В декабре российским компаниям необходимо погасить заимствований на общую сумму более 30 млрд долларов, что продолжает беспокоить участников и давать повод для активной игры против рубля.
Дополнительным негативом сегодня является существенное ухудшение прогноза на 2015 год по росту экономики страны и курсу рубля от Министерства экономического развития РФ. В частности теперь ожидается, что ВВП снизится на 0,8%, курс рубля составит 49 за доллар, а среднегодовая стоимость нефти будет в районе 80 долларов за баррель.
Из важных событий следует также выделить остановку проекта "Южный поток", в который Газпром вложил, вероятно, уже более 5 млрд долларов из-за позиции Болгарии.
Ближайшим сильным сопротивлением в паре доллар/рубль остается отметка 53, поддержка - 50,5.
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