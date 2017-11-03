ВЭБ увеличил накопления пенсионеров

ВЭБ почти втрое обогнал инфляцию при инвестировании средств 41,3 млн россиян, имеющих накопительную часть пенсии, сообщается Деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на газету «Ведомости».

За девять месяцев 2017 г. госуправляющий ВЭБ заработал для 41,3 млн «молчунов» (то есть граждан, которые оставили свои пенсионные накопления в Пенсионном фонде России, ПФР) 112,8 млрд рублей. Доходность составила 8,5% годовых. ВЭБ раскрывает данные о полученной доходности раньше, чем негосударственные пенсионные фонды (НПФ), отчет о его деятельности за III квартал уже опубликован на сайте.

При этом ВЭБ – лишь одна из 36 управляющих компаний, которые работают с деньгами «молчунов», но на него приходится большинство их денег – около 1,8 трлн рублей, или 42% от всего рынка обязательного пенсионного страхования (ОПС). ВЭБ формирует четыре портфеля: два с пенсионными накоплениями – расширенный портфель (менее консервативный) и портфель государственных ценных бумаг (более консервативный, накопления граждан переводятся в него после соответствующего обращения) – и два с выплатными резервами. 8,5% годовых – доходность по расширенному портфелю. На 27 млрд рублей, которые лежат в портфеле государственных ценных бумаг, ВЭБ заработал 10,7% годовых.

В расширенном почти треть денег вложено в непереоцениваемые корпоративные облигации с купоном, привязанным к инфляции (доходность на уровне инфляции +1%), объяснил «Ведомостям» директор департамента доверительного управления ВЭБа Александр ПОПОВ, поэтому доходность по нему меньше. Однако купонный доход по корпоративным облигациям все равно остается для ВЭБа основным источником дохода: в расширенном портфеле он обеспечил 75,2% доходности, в портфеле государственных ценных бумаг – 88,8%. По словам Попова, несмотря на то, что доходность в III квартале снизилась, превышение над инфляцией, напротив, выросло: по итогам первого полугодия доходность была больше инфляции на 200% (тогда доходность составляла 8,8%, инфляция – 4,4%), по итогам девяти месяцев – уже на 284%. «Я бы сравнивал доходность ВЭБа не с инфляцией, а с доходностью НПФ или консервативным индексом активов пенсионных накоплений Московской биржи. Этот индекс за девять месяцев вырос на 8,17% - то есть ВЭБ инвестирует эффективно», - указывает аналитик АКРА Юрий НОГИН. Доходность ВЭБа является бенчмарком для НПФ и многие фонды наверняка не смогут достичь и его, заключает он.

По итогам I и II квартала этого года доходность ВЭБа была выше доходности средневзвешенной доходности частных фондов – 8,7% и 8,8% против 4,9% и 6,3% (по данным ЦБ). Большинство фондов не раскрывают результаты инвестирования до опубликования Центробанком сводной отчетности (по III кварталу будет опубликована 29 ноября). Фонды с высокой доходностью, однако, охотно ею делятся: у НПФ «Согласие» доходность составила 10,17%, у Национального НПФ – 11,83%, у НПФ ОПК – 10,19%.

При этом, по словам Попова, доходность могла бы быть еще выше, если бы ВЭБ не резервировал около 20% средств для возможного возврата в ПФР по итогам переходной кампании 2017 г. Переманивание «молчунов» остается ключевым источником новых средств для НПФ, отмечает Попов. За январь- сентябрь 2017 г., по данным ПФР, к нему поступило 2,6 млн заявлений на перевод пенсионных накоплений в негосударственные фонды.