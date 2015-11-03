Банк "Траст" и Приско Капитал Банк отлучили от госипотеки

Министерство финансов впервые исключило из программы ипотечного кредитования с господдержкой двух участников — банк «Траст» и Приско Капитал Банк, контролируемый компанией «Приморское морское пароходство» Александра Кириличева, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Эти банки с мая по сентябрь не выдали ни одного жилищного кредита в рамках госпрограммы. Таким образом, число ее участников сократилось до 37. Изменения утверждены приказом Минфина, выпущенным 22 октября. В министерстве «Известиям» сообщили, что пока в планах ведомства дальнейшего сокращения числа участников госпрограммы нет.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Госпрограмма поддержки рынка ипотечного кредитования запущена в марте 2015 года сроком на один год. Постановлением правительства № 220 от 13 марта предусмотрено выделение 20 млрд рублей на субсидирование ставок по ипотеке. В рамках программы они не могут быть выше 12% годовых. Накануне старта программы (по состоянию на 1 марта 2015 года), по данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 14,45% годовых. В небольших банках, например, входящих в третью и четвертую сотню по активам, ставка доходила до 17,7%. Для сравнения: на 1 марта 2014 года средневзвешенная ставка была равна 12,29%. Рост ставок по кредитам в начале 2015 года произошел вслед за резким повышением ЦБ ключевой ставки в декабре 2014 года (с 10,5 до 17% годовых). Таким образом, госсубсидии идут на возмещение недополученных доходов банков, выдающих жилищные кредиты по ставке не выше 12% годовых. Сейчас ключевая ставка ЦБ — 11%, средневзвешенная по ипотеке за август (последние данные ЦБ) — 12,88%. Программа рассчитана на выдачу ипотеки на общую сумму 700 млрд рублей; первоначально было 400 млрд; на текущий момент Минфин распределил между банками лимит в объеме 554,4 млрд. Ограничения круга лиц для участия в программе постановлением не предусмотрено, кредиты с господдержкой предоставляются на покупку жилья только на первичном рынке. Минимальный первоначальный взнос — 20%, максимальный срок кредита — 30 лет. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге составляет 8 млн рублей, в остальных регионах — 3 млн рублей.

Для каждого банка — участника программы Минфин установил месячный минимум по выдаче жилищных кредитов (согласно плану ежемесячных выдач, который банк приложил к заявке на участие в программе). Этот порог не может быть ниже 300 млн рублей. В случае нарушения этого нижнего лимита в течение двух месяцев подряд Минфин вправе исключить банк из программы и перераспределить его лимит между другими участниками — что, собственно, ведомство и сделало на прошлой неделе.

— За всё время действия программы эти два банка не выдали ни одного кредита, — сказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев. — Подчеркиваю, количество выданных кредитов — ноль. Мы, соответственно, считаем, что эти банки выдавать кредиты не планировали. Что касается перераспределения лимита, есть банки, которые активно кредитуют, достигли потолка лимитов, соответственно, мы считаем, что это более справедливо. Пока мы дальше никого сокращать не планируем, но напоминаю, что в постановлении записано наше право исключать из программы участников, которые хронически недовыполняют свои же собственные заявки на выдачу лимита, то есть если в течение трех месяцев банк не выходит на выполнение своего лимита по собственной заявке, то мы такой банк можем исключить, но пока таких планов нет.

В Приско Капитал Банке «Известиям» пояснили, что в настоящее время «банк ориентирован на развитие собственных программ ипотечного кредитования, которые планируется запустить в ближайшее время». В пресс-службе «Открытия», который санирует банк «Траст», сообщили, что в рамках банковского бизнеса «Открытия» ипотечное кредитование развивается на базе банка «ХМБ Открытие», который входит в пятерку лидеров по объемам выдач ипотеки в рамках данной программы.

— Стратегия «Траста» в части ипотеки находится в стадии формирования, в 2015 году «Траст» не развивал ипотечное кредитование, — добавили в «Открытии».