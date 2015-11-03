www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Центробанк просят застраховать вклады малого бизнеса

03 Ноября 2015, 08:47 | В России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Центральному банку РФ с предложением об увеличении максимальной страховки по вкладам компаний с 1,4 млн до 5 млн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Он также предложил распространить страховку вкладов, используемую для физлиц, на малый и микробизнес. В 2013 году предложение Бориса Титова о включении банковских счетов ИП в систему страхования вкладов было поддержано как регулятором, так и президентом РФ.

— После изучения аргументов, представленных в письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова, мы рассмотрим возможность включения вопроса в повестку рабочей группы по финансированию малого и среднего предпринимательства, — сообщил «Известиям» официальный представитель регулятора.

С письмом с просьбой увечить величину застрахованного вклада для предпринимателей и включить в систему страхования банковских счетов микро- и малый бизнес Борис Титов обратился в Банк России в конце октября.

«Потеря микро- и малым предприятием денег в банке, у которого отозвана лицензия, как правило, ведет к прекращению предпринимательской деятельности, утрате источника дохода для предпринимателя и его семьи, а также и для наемных работников субъектов малого предпринимательства, — указывает в письме Титов. — Поскольку по степени своей осведомленности в деятельности банковской системы и, в частности, по способности оценить надежность тех или иных кредитных организаций микро- и малые предприятия редко отличаются от большей части граждан и индивидуальных предпринимателей, представляется оправданным распространить защиту, предоставляемую системой страхования вкладов физических лиц, на средства, находящиеся на банковских счетах (во вкладах) субъектов малого бизнеса».

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Согласно федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малому бизнесу относят компании численностью до 100 человек и выручкой не выше 400 млн рублей. К микропредприятиям относят компании, в которых работают до 15 человек, а выручка не превышает 60 млн рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: микробизнес  малый бизнес  регулятор  Центробанк  ИП  средний бизнес  страхование вкладов  ЦБ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru