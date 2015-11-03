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Центробанк просят застраховать вклады малого бизнеса
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к Центральному банку РФ с предложением об увеличении максимальной страховки по вкладам компаний с 1,4 млн до 5 млн рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Он также предложил распространить страховку вкладов, используемую для физлиц, на малый и микробизнес. В 2013 году предложение Бориса Титова о включении банковских счетов ИП в систему страхования вкладов было поддержано как регулятором, так и президентом РФ.
— После изучения аргументов, представленных в письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова, мы рассмотрим возможность включения вопроса в повестку рабочей группы по финансированию малого и среднего предпринимательства, — сообщил «Известиям» официальный представитель регулятора.
С письмом с просьбой увечить величину застрахованного вклада для предпринимателей и включить в систему страхования банковских счетов микро- и малый бизнес Борис Титов обратился в Банк России в конце октября.
«Потеря микро- и малым предприятием денег в банке, у которого отозвана лицензия, как правило, ведет к прекращению предпринимательской деятельности, утрате источника дохода для предпринимателя и его семьи, а также и для наемных работников субъектов малого предпринимательства, — указывает в письме Титов. — Поскольку по степени своей осведомленности в деятельности банковской системы и, в частности, по способности оценить надежность тех или иных кредитных организаций микро- и малые предприятия редко отличаются от большей части граждан и индивидуальных предпринимателей, представляется оправданным распространить защиту, предоставляемую системой страхования вкладов физических лиц, на средства, находящиеся на банковских счетах (во вкладах) субъектов малого бизнеса».
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Согласно федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малому бизнесу относят компании численностью до 100 человек и выручкой не выше 400 млн рублей. К микропредприятиям относят компании, в которых работают до 15 человек, а выручка не превышает 60 млн рублей.
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