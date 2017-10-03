Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Всем россиянам предложено выплачивать ежегодную "нефтегазовую ренту" в 10 тысяч рублей
Так поступают власти практических всех стран, бюджеты которых в немалой степени пополняются «нефтедолларами»
Представители разных партий в Госдуме дали оценку предложению ввести ежегодные выплаты всем россиянам за счет продажи нефти и газа, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин раз и навсегда решил покончить с несправедливостью. Он предлагает ввести в России «нефтегазовую ренту»: ежегодные выплаты всем гражданам России за счет продажи полезных ископаемых. Предложенная им сумма составляет 10 тысяч рублей.
Для защиты своего законопроекта, сообщает НТВ, Рашкин ссылается на международный опыт. Жители ОАЭ, Норвегии, Кувейта, даже Аляски получают по 1500 долларов «природной ренты».
Подобные эксперименты уже идут и в других странах. Финн Юха Ярвинен участвует в программе «безусловного базового дохода»: эта программа призвана проверить, как влияет на людей наличие дохода без необходимости работать. Бывший безработный и многодетный отец получает 560 евро в месяц, и за полгода программы он не спился и не стал тунеядцем, напротив: мужчина открыл небольшой бизнес.
Инициативой Рашкина заинтересовались депутаты из других фракций. Евгений Федоров, представитель «Единой России», считает, что 10 тысяч — это не предел, и в будущем россияне могут получать от 100 до 300 тысяч. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает платить ренту «натурой»: одеждой и обувью. Против этой инициативы пока не высказался никто.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Придется голосовать, а то скажут люди: вот Жириновский, не хочет нам дать денег».
Новости тематики
- Всем россиянам предложено выплачивать ежегодную "нефтегазовую ренту" в 10 тысяч рублей
- Рубль устал давить доллар
- В октябре курс доллара будет тяготеть к этой цифре
- В России спрогнозировали курс рубля до 2035 года
- Рубль плевать хотел на нефть
- Заказать СНИЛС можно через интернет
- Промсвязьбанк объединится с банком "Возрождение"
- Ключевая ставка снизится еще на полпроцента
- Банк России выявит собственников бизнеса через графическую связь
- Две трети заемщиков перестают платить при долге 754 тыс. рублей
Новости раздела
- Всем россиянам предложено выплачивать ежегодную "нефтегазовую ренту" в 10 тысяч рублей
- Рубль устал давить доллар
- В октябре курс доллара будет тяготеть к этой цифре
- В России спрогнозировали курс рубля до 2035 года
- Рубль плевать хотел на нефть
- У большинства россиян нет никаких накоплений
- Заказать СНИЛС можно через интернет
- Промсвязьбанк объединится с банком "Возрождение"
- ЦБ согласился на санацию Бинбанка
- Ключевая ставка снизится еще на полпроцента
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новым мэром Владивостока станет...
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
- Во Владивостоке оштрафовали гипермаркет
- КНДР пощадит Приморье
- До правительства начало доходить, что еда на Дальнем Востоке безумно дорогая
- Владивостокцы "с руками" зарабатывают на своем хобби
- Известную компанию в Приморье подозревают в преднамеренном банкротстве
- Налоговая подала иск о банкротстве одного из крупнейших предприятий Приморья
- "Адмирал" прервал серию из четырех поражений в Риге
- Депутаты "пилят" кресла
Очередная демагогия и популизм. С таким высоким уровнем коррупции никто не примет этот законопроект.