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Всем россиянам предложено выплачивать ежегодную "нефтегазовую ренту" в 10 тысяч рублей

03 Октября 2017, 18:08 | В России

Так поступают власти практических всех стран, бюджеты которых в немалой степени пополняются «нефтедолларами»

Представители разных партий в Госдуме дали оценку предложению ввести ежегодные выплаты всем россиянам за счет продажи нефти и газа, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин раз и навсегда решил покончить с несправедливостью. Он предлагает ввести в России «нефтегазовую ренту»: ежегодные выплаты всем гражданам России за счет продажи полезных ископаемых. Предложенная им сумма составляет 10 тысяч рублей.

Для защиты своего законопроекта, сообщает НТВ, Рашкин ссылается на международный опыт. Жители ОАЭ, Норвегии, Кувейта, даже Аляски получают по 1500 долларов «природной ренты».

Подобные эксперименты уже идут и в других странах. Финн Юха Ярвинен участвует в программе «безусловного базового дохода»: эта программа призвана проверить, как влияет на людей наличие дохода без необходимости работать. Бывший безработный и многодетный отец получает 560 евро в месяц, и за полгода программы он не спился и не стал тунеядцем, напротив: мужчина открыл небольшой бизнес.

Инициативой Рашкина заинтересовались депутаты из других фракций. Евгений Федоров, представитель «Единой России», считает, что 10 тысяч — это не предел, и в будущем россияне могут получать от 100 до 300 тысяч. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает платить ренту «натурой»: одеждой и обувью. Против этой инициативы пока не высказался никто.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Придется голосовать, а то скажут люди: вот Жириновский, не хочет нам дать денег».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: баррель  рента  нефть  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  валюта  газ  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар 



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Комментарии

  • Парень20:27, 03.10.2017#

    Очередная демагогия и популизм. С таким высоким уровнем коррупции никто не примет этот законопроект.

  • Estro20:28, 03.10.2017#

    В госдуре раньше придумают как эту 10 изьять.

    fhbwrhb
  • Псевдоним20:30, 03.10.2017#

    10 тыщ!? В год!??? Да в . . ожу себе их засуньте

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