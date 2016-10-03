Центробанк заставит магазины принимать карты "Мир"

Эльвира Набиуллина рассказала, что зарплаты бюджетников также начнут перечислять на эти карты. «Мы уже созрели для того, чтобы в законодательстве уточнить сроки, когда эти карты обязаны будут приниматься всеми торговыми точками, когда бюджетники тоже должны будут перейти на то, чтобы зарплаты перечислялись на карты не международных платежных систем, а на российские платежные карты», - сказала Набиуллина, выступая на семинаре депутатов "Единой России".

В ближайшем будущем россияне смогут расплачиваться в Европе картой «Мир». В настоящее время ведутся переговоры с западноевропейскими процессорами. По словам главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева, «Мир» находится в стадии развития международного приема.

Напомним, национальная система платежных карт создана летом 2014 года. «Мир» решили запустить после того, как у нескольких российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными системами Visa и MasterCard. До конца этого года планируется выпуск 16 млн карт «Мир».