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Центробанк заставит магазины принимать карты "Мир"

03 Октября 2016, 13:31 | В России

Центробанк готов закрепить в законе срок, когда все магазины должны будут принимать карты «Мир», сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РИА «Новости».

Эльвира Набиуллина рассказала, что зарплаты бюджетников также начнут перечислять на эти карты. «Мы уже созрели для того, чтобы в законодательстве уточнить сроки, когда эти карты обязаны будут приниматься всеми торговыми точками, когда бюджетники тоже должны будут перейти на то, чтобы зарплаты перечислялись на карты не международных платежных систем, а на российские платежные карты», - сказала Набиуллина, выступая на семинаре депутатов "Единой России".

В ближайшем будущем россияне смогут расплачиваться в Европе картой «Мир». В настоящее время ведутся переговоры с западноевропейскими процессорами. По словам главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева, «Мир» находится в стадии развития международного приема.

Напомним, национальная система платежных карт создана летом 2014 года. «Мир» решили запустить после того, как у нескольких российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными системами Visa и MasterCard. До конца этого года планируется выпуск 16 млн карт «Мир».

 

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Теги: Центробанк  магазин  карта  мир  банк 



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