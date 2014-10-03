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Нефтяники в России стали завидовать военным
Среднее денежное довольствие военнослужащих российской армии превышает уровень оплаты труда в ведущих отраслях экономики — нефтегазовом, химическом и энергетическом секторах. Об этом сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова в ходе встречи со студентами Санкт-Петербургского государственного экономического университета, передает «Финмаркет».
«Средний уровень денежного довольствия составляет более 62 тысяч рублей, что, по данным Росстата, на 10 процентов выше среднего заработка в сфере нефте- и газодобычи и почти в два раза выше уровня зарплат работников химической промышленности и энергетической сферы», — заявила Шевцова.
Замминистра отметила, что такой уровень оплаты труда военных установлен майским указом президента России, согласно которому денежное довольствие военнослужащих должно быть не ниже уровня оплаты в ведущих отраслях экономики. По ее словам, до половины размера выплат солдатам и офицерам могут составлять стимулирующие надбавки за профессионализм, квалификацию и спортивные достижения.
По предварительной оценке Росстата, средняя зарплата в августе 2014 года в России составила 31540 рублей. В июле средняя зарплата составила 32515 рублей и, по сравнению с июлем 2013 года, выросла на 9,4 процента.
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А если спросить у какого-нибудь обычного летехи, получает ли он такие деньги на руки? Нет конечно. Это все только на бумажках и в инете так прекрасно.