Рост доллара не заставит себя долго ждать, если вдруг рабочих мест в США окажется больше 200 тыс. Рубль накануне ускорил снижение по отношению к доллару. Сейчас данная пара консолидируется вблизи отметки 66. Ключевым поводом для негатива остается нефть, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности, по сорту Brent котировки опустились уже даже ниже 46 долларов за баррель. Как и ожидалось, постепенное снижение ожиданий относительно заморозки добычи ускорило падение черного золота. При этом существенным негативом также остается постепенный рост запасов в американских нефтехранилищах (+2,28 млн. по данным EIA за прошедшую неделю) и продолжение увеличения активных буровых в США и Канаде.

Также не на руку российской валюте играют довольно высокие выплаты по внешним заимствованиям российскими компаниями в сентябре (более 10 млрд долларов).

Между тем ключевой темой пока остается денежно кредитная политика в США. Поэтому крайне важны статистические данные, которые, так или иначе, дают некие опережающие сигналы о дальнейших действиях ФРС. В частности, сегодня выйдет блок данных с американского рынка труда, который, вероятно и станет катализатором к началу нового краткосрочного тренда на валютном рынке. Если количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора вдруг окажется выше 200 тыс., то ускорение роста доллара не заставит себя долго ждать.

Ближайшим сильным сопротивлением по паре доллар/рубль теперь является отметка 66,2. Поддержка – 65,2.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.