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Средняя доходность инвестирования НПФ за I полугодие составила 9,9%

03 Сентября 2015, 10:20 | В России

Средняя доходность, полученная от инвестирования обязательных пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ), обыгравшими инфляцию, за первое полугодие 2015 года, составила 9,89%, следует из данных Банка России, опубликованных на сайте регулятора.

Из 117 пенсионных фондов 83 НПФ работают с обязательными пенсионными накоплениями. Из них 61 фонд смог показать доходность выше инфляции, которая за этот период составила 8,5%, отметили в Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ).

«Даже в условиях экономического кризиса пенсионный рынок в очередной раз доказал свою эффективность: 61 НПФ (75% рынка) обыграли инфляцию, 42 из них показали доходность выше Внешэкономбанка (расширенный портфель) - от 12,44% до 27,08%», - прокомментировал итоги фондов глава НАПФ Константин УГРЮМОВ.

Ряду фондов удалось достичь довольно высокой доходности даже по меркам «благополучной» ситуации в экономике. Например, доходность накоплений ЗАО «НПФ Доверие» достигла за отчетный период 27,08%. Большинство фондов, объемы накоплений которых превышает 100 млрд рублей, показали доходность, в среднем превышающую или на уровне инфляции: «Газфонд» (накопления - 108,6 млрд рублей) - 13,77%, НПФ «Сбербанка» (накопления - 233,8 млрд рублей) - 12,7%, «ВТБ Пенсионный фонд» (накопления - 104,3 млрд рублей) - 12,79%, РГС (накопления - 125 млрд рублей) - 9,6%, «Лукойл-Гарант» (накопления - 210,5 млрд рублей) - 8,88%.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: НПФ  доходность 



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