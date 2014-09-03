Коллекционеры: вложить деньги в деньги

Покупка коллекционных монет - не только увлекательное хобби, но и отличный способ сохранить и приумножить наши сбережения

Фондовый рынок падает, рубль дешевеет, проценты по вкладам едва дотягивают до уровня инфляции. И все мы начинаем задумываться о других способах, как сохранить и приумножить наши сбережения. "РГ" выяснила, что в наши неспокойные времена, оказывается, можно совмещать приятное с полезным: коллекционировать старинные монеты и получать от этого доход. Здесь доллар с успехом заменяет старинная копейка, драхма или севский чех.

При всей кажущейся закрытости бизнес этот очень демократичный. В отличие, скажем, от рынка живописи. Начинать можно с десятью тысячами рублей в кармане. Но нужно быть готовым, что, как и во всякое новое дело, года два-три придется только вкладывать. Чтобы потом уже стать обладателем коллекции средней руки, начать зарабатывать.

И, наконец, превратиться в состоятельного коллекционера. Чей "капитал" может уместиться в один альбом, но стоимость этих пятидесяти монет будет сравнима с заурядной коллекцией из десятков тысяч предметов.

Нумизматика сейчас - вовсе не золотое дно, как в старые добрые девяностые. Но в антиквариат всегда вкладываться выгодно, просто потому, что хороших старинных вещей не становится больше. Главное твердо следовать нескольким правилам. О них корреспонденту "РГ" рассказал нумизмат, старший научный сотрудник музея "Царицыно" Павел ЕРМОЛОВ.

Совет первый

Начинать нужно с малого и с простого, чтобы приобрести опыт и знания. С закрытыми глазами на нумизматическом рынке покупать ничего нельзя. Начните с относительно "легких" и "понятных" новичку монет времен Российской империи или СССР.

Национальные монеты в "своей" стране имеют значительно большую стоимость, чем за ее пределами. Русские монеты относительно больше ценятся в России, немецкие - в Германии и так далее. С другой стороны, чем больше знаний требует тот или иной раздел нумизматики, тем меньше коллекционеров им увлекается. А значит, тем труднее продать монету. Поэтому, например, древние арабоязычные монеты, даже редкие, могут стоить в России сравнительно дешево, близко к стоимости драгоценного металла, из которого они чеканены.

Избрав специализацию, изучайте историю, смотрите каталоги, отсматривайте монеты. Общайтесь с нумизматами и обзаведитесь надежными дилерами-консультантами. Желательно - друг друга не знающими. Мир нумизматов не такой большой, и вы очень скоро поймете, кто из дилеров "фуфлогон" и "рвет клиента", а кто заслуживает доверия.

Понять это можно, например, сравнив отзывы об одной и той же монете от разных специалистов. Риск нарваться на недобросовестного дилера довольно велик, потому что рынок все еще выдержан в серых и черных тонах. Это наследие Советского Союза, где нумизматика как наука бурно развивалась, но рынок был подпольным, и за свою коллекцию нумизмат легко мог сесть за решетку.

Совет второй

Остерегайтесь подделок. Их на нумизматическом рынке много. И чем более дорога вещь, тем больше вероятность, что это подделка. Плохо и то, что, к сожалению, в нашей стране законы не защищают коллекционеров.

Определить подлинность монеты может эксперт, но его услуги дороги, потому что требуют огромного опыта. Только отсмотрев несколько тысяч предметов, коллекционер начинает выявлять монеты, "выпадающие" из обычного ряда. Не обязательно подделки, но и варварские подражания, изделия редких монетных дворов и т. д. Смотреть монеты надо обязательно вживую, повертев в руках.

Нужно понимать, чем отличалась технология производства монет в разные века и в разных странах. Например, южногерманская или австрийская монета XVII века должна быть вальцованной, и из-за этого все эти монеты немного вытянутые и выгнутые. Если вы видите отлитую древнерусскую деньгу, то это подделка, потому что на Руси деньги изготавливали из проволоки. Ее рубили на равные кусочки, плющили, а затем молотом наносили изображение.

Многие обыватели считают, что если монета старинная и она в отличном качестве, то это обязательно подделка. Никакой связи, однако, здесь нет, говорит Павел Ермолов. Монета может быть "убитой", стертой, и в то же время фальшивой. Обычно такими изготавливают "туристические" монеты, которые доверчивые туристы охотно раскупают или "находят" металлоискателями на месте раскопок. Достаточно просто вывалить горсть монет в бетономешалку, на выходе получаем "старинную" монету.

Так что не гонитесь за "халявой". Конечно, редкость, купленная за бесценок - это излюбленная тема разговоров в кругу коллекционеров и потаенная мечта всякого собирателя раритетов. Однако для такой покупки надо обладать знаниями, опытом и чутьем. Нередко же начинающий нумизмат становится жертвой собственной жадности, на которой умело играют продавцы подделок. И тогда вместо раритета разгоряченный коллекционер остается с никому ненужным фальшаком, за который он выложил хотя бы даже и треть от цены подлинной монеты, но своих кровных и притом самых настоящих денег. Тут важно сохранять холодную голову и ориентироваться в ценах на рынке.

Совет третий

Опыт приносит неподдающееся определению чутье, которое нумизмату нужно не меньше, чем знания. Потому что споткнуться можно на ровном месте. Показательна история с севским чехом - монетой, чеканившейся в Севске в 1686-1687 годах для недавно присоединенной к России Левобережной Украины. Она подражала польским полторакам (на украинский манер - чехам), которые была призвана вытеснить из обращения.

Это монета из плохого металла (медь с небольшим количеством серебра), выглядит севский чех очень невзрачно, в результате казаки его не признали, и тираж пошел на переплавку, уцелело совсем немного. В 2000 году обломанный экземпляр был продан за 3,5 тысячи долларов, тогда это были большие деньги.

А спустя пару лет нашли огромный клад этих монет, и сейчас приличный по сохранности экземпляр можно купить за 300-400 долларов. Никто не мог предугадать, что найдут этот клад. И еще сто лет его могли не найти. Но подобные риски учитывать надо. А этому может помочь только хорошее знание истории денежного обращения.

Совет четвертый

Не надо покупать монеты, даже очень древние, в посредственном состоянии - они почти не растут в цене. В плохом качестве можно приобретать только чрезвычайно редкие экземпляры. Для инвестиций годятся только хорошие вещи и относительно редкие вещи. Банальности, "ботва", как говорят нумизматы, в цене даже падают последние два-три года.

"Если пойдете на нумизматическую ярмарку, то на прилавках увидите буквально тазы с "царской" медью, - рассказывает Павел Ермолов. - Я имею в виду монеты XVIII-XIX веков. Это потертые или корродированные монеты, которые иногда можно найти, перекапывая свой огород на даче в деревне. Там иногда встречаются довольно интересные вещи, но стоят они по 100-200 рублей за штуку. Те же самые монеты, но в "люксовом" состоянии, лежат отдельно на витрине в особых упаковках. И стоят значительно дороже. Начинающие иногда просто не понимают разницу между ними, и выбирают монеты подешевле, из таза. Но даже лет через десять вам в лучшем случае удастся выручить за них ваши же деньги".

Покупать монеты надо, внимательно наблюдая за рынком, не торопясь. Антиквариат не терпит суеты.

Совет пятый

С самого начала избавьтесь от стереотипа, что, мол, если монета древняя, то она стоит, по меньшей мере, как московская квартира. В отличие, например, от живописи, монета - вещь тиражная. Для начинающего иногда бывает очень серьезным шоком узнать, что подлинная древнеримская или древнегреческая монета может стоить тысячу или полторы тысячи рублей.

Даже античные и средневековые монеты могут продаваться на вес. Бывает, килограмм стоит 500 рублей, то есть монеты идут чуть ли не по цене лома. И помните: чем более заурядна монета, пусть даже она очень древняя, тем тяжелее ее потом продать.

Совет шестой

Одно дело тетрадрахма какого-нибудь македонского царя Филиппа II и совсем другое - тетрадрахма его сына Александра Македонского. Цена монет складывается из четырех составляющих: изначальный тираж, историческое бытование, сохранность и популярность темы.

Если монета малотиражная, да еще бытование у нее было непростое (например, узурпатор приказал переплавить монеты с профилем предшественника, но пару кладов успели прикопать), и имя на ней выбито такое, что у всех на слуху, - ее точно стоит взять, потому что она будет только расти в цене. Например, никогда не станут дешевле монеты мимолетного правления царя Иоанна Антоновича.

Совет седьмой

Собирайте свою цельную коллекцию. Впоследствии ее можно будет продать целиком значительно дороже, чем по частям. Если, конечно, вы сможете расстаться со своим детищем. К слову, каждая коллекция несет отпечаток личности своего владельца и может многое рассказать о нем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. ZRPRESS.RU, Владивосток.