Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Евро превысил 69 рублей
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,14 руб. до 62,86 руб. Курс евро поднялся на 1,18 руб. до 69,06 руб. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», курс доллара поднялся до максимальной отметки с 11 марта, а евро - до максимума с 4 марта.
Нефть дешевеет, что оказывает давление на рубль. Так, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упала на 1,02% до $51,69 за баррель, опустившись ниже отметки $52.
Рубль продолжает снижение с прошлой недели, когда помимо сырья на рубль давили и дивидендные выплаты, отмечает главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой специально для ТАСС. По его словам, дивидендные выплаты еще какое-то время могут поддерживать спрос на валюту.
Однако дальнейшие перспективы рубля во многом зависят от нефти, которая остается под влиянием доллара и ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. "Учитывая, что на этой неделе в США публикуется целый ряд важных показателей, в том числе с рынка труда, риск усиления волатильности внешних рынков может негативно сказаться и на рубле", - отметил он.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
- Рубль начал тонуть в американской нефти
- Владивосток включили в "Рублевую зону"
- Рубль – направо, нефть - налево
- Полицейские в России остались без страховки
Комментарии
-
-
Антиамер18:49, 03.08.2015#
О какой эконмике и повышении рубля можно говорить, если предприятия массово сокращают простых работяг. Кто её энту экономику поднимать и растить будет ?Менеджеры что ли или бухгалтеры перекладывающие деньги из одного кармана в другой. Ясень пень, что лучше нанять менеджера с хорошо подвешенным языком и изворотливыми мозгами, который провернет аферу на законных основаниях или навешает лапши покупателю на уши. Вот и вся экономика!
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа
Когда уже посадят наше правительство и президента?Сколько можно измыватся над национальной валютой. Такое впечатление, что мы страна четвертого мира.