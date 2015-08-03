Евро превысил 69 рублей

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,14 руб. до 62,86 руб. Курс евро поднялся на 1,18 руб. до 69,06 руб. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», курс доллара поднялся до максимальной отметки с 11 марта, а евро - до максимума с 4 марта.

Нефть дешевеет, что оказывает давление на рубль. Так, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упала на 1,02% до $51,69 за баррель, опустившись ниже отметки $52.

Рубль продолжает снижение с прошлой недели, когда помимо сырья на рубль давили и дивидендные выплаты, отмечает главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой специально для ТАСС. По его словам, дивидендные выплаты еще какое-то время могут поддерживать спрос на валюту.

Однако дальнейшие перспективы рубля во многом зависят от нефти, которая остается под влиянием доллара и ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. "Учитывая, что на этой неделе в США публикуется целый ряд важных показателей, в том числе с рынка труда, риск усиления волатильности внешних рынков может негативно сказаться и на рубле", - отметил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.