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Евро превысил 69 рублей

03 Августа 2015, 18:12 | В России

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже в понедельник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,14 руб. до 62,86 руб. Курс евро поднялся на 1,18 руб. до 69,06 руб. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», курс доллара поднялся до максимальной отметки с 11 марта, а евро - до максимума с 4 марта.

Нефть дешевеет, что оказывает давление на рубль. Так, в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре упала на 1,02% до $51,69 за баррель, опустившись ниже отметки $52.

Рубль продолжает снижение с прошлой недели, когда помимо сырья на рубль давили и дивидендные выплаты, отмечает главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой специально для ТАСС. По его словам, дивидендные выплаты еще какое-то время могут поддерживать спрос на валюту.

Однако дальнейшие перспективы рубля во многом зависят от нефти, которая остается под влиянием доллара и ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. "Учитывая, что на этой неделе в США публикуется целый ряд важных показателей, в том числе с рынка труда, риск усиления волатильности внешних рынков может негативно сказаться и на рубле", - отметил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: валюта  доллар  рубль  евро 



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Комментарии

  • Лм18:45, 03.08.2015#

    Когда уже посадят наше правительство и президента?Сколько можно измыватся над национальной валютой. Такое впечатление, что мы страна четвертого мира.

  • Антиамер18:49, 03.08.2015#

    О какой эконмике и повышении рубля можно говорить, если предприятия массово сокращают простых работяг. Кто её энту экономику поднимать и растить будет ?Менеджеры что ли или бухгалтеры перекладывающие деньги из одного кармана в другой. Ясень пень, что лучше нанять менеджера с хорошо подвешенным языком и изворотливыми мозгами, который провернет аферу на законных основаниях или навешает лапши покупателю на уши. Вот и вся экономика!

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