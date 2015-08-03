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В России создадут госреестр коллекторов

03 Августа 2015, 17:31 | В России

В России появится госреестр коллекторов, и компании, которые не войдут в него, не смогут работать на рынке взыскания долгов граждан и компаний. Власти уже десяток лет не могут принять специализированный закон, который регламентировал бы деятельность коллекторов, у взыскателей долгов нет надзорного органа. Однако сейчас данным законопроектом сейчас занимается Минэкономразвития. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Чтобы попасть в реестр, компания должна будет соответствовать ряду требований. В частности, минимальный уставный капитал коллекторов планируется установить на уровне 3 млн рублей; набор других критериев сейчас обсуждается. Госреестр коллекторов появится в конце 2015-го — начале 2016 года, учитывая внимание к проблеме злоупотреблений коллекторов со стороны президента РФ Владимира Путина.

Дискуссии о том, как следует работать коллекторам и в какой степени надо защищать должников по кредитам, ведутся c момента зарождения коллекторского рынка 10 лет назад, но соответствующий закон до сих пор не принят. Существовало несколько версий законопроекта о коллекторской деятельности, авторами которых выступали Минэкономразвития, Ассоциация российских банков, депутаты Госдумы. В 2014 году были приняты поправки в закон о потребкредите, которые запретили коллекторам личные встречи и рассылку SMS заемщикам с 22:00 до 8:00 по рабочим дням и с 20:00 до 9:00 по выходным и праздникам. Коллекторы не имеют права угрожать жизни, здоровью и имуществу должника или членам его семьи — эти действия подпадают под статьи Уголовного кодекса. В 2015 году в Госдуму внесены и пока не рассмотрены поправки, по которым коллекторы не могут контактировать с должниками более четырех раз в сутки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Путин  госреестр  коллектор  реестр 



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