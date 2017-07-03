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В сценарии развития ситуация с российской валютой заложили курс 73,8 рубля/$

03 Июля 2017, 16:04 | В России

Минэкономразвития пока не пересматривало действующий прогноз по курсу рубля к доллару на 2017-2020 годы, скорее всего, уточнение в сторону укрепления рубля относительно текущих ожиданий произойдет в августе, заявил журналистам глава экономического ведомства Максим Орешкин, комментируя рассмотренный в четверг на правительстве макропрогноз на 2018-2020 годы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Я отмечал, что у нас изменения очень важные (с апрельского прогноза – «Интерфакс»), что евро у нас сейчас торгуется 1,14 к доллару, а в прогнозе стоит 1,06, поэтому надо не только на доллар смотреть, но и на евро. Пока мы ничего не меняем. Но мы в августе, понятно, что, если у нас 1,14 соотношение сохранится, и если высокая нефть сохранится, понятно, что и соотношение изменится (рубля к доллару в прогнозе в сторону укрепления рубля - ИФ), - сказал министр.

В четверг Орешкин, выступая на заседании правительства, отмечал, что не ожидает в ближайшее время сильных валютных колебаний. Как сообщалось, в апрельской версии макропрогноза на трехлетку в базовом варианте среднегодовой курс доллара США в 2017 году прогнозировался на уровне 64,2 руб., в 2018 году - 69,8 руб., в 2019 году - 71,2 руб., в 2020 году - 72,7 руб.

Курс доллара на конец 2017 года в базовом сценарии (в апрельской версии прогноза) закладывался на уровне 68,0 руб., на конец 2018 года - 70,8 руб., на конец 2019 года - 71,6 руб., на конец 2020 года - 73,8 руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: brent  акции  доллар  баррель  валюта  прогноз  Центробанк  евро  нефть 



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