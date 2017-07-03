Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В сценарии развития ситуация с российской валютой заложили курс 73,8 рубля/$
Минэкономразвития пока не пересматривало действующий прогноз по курсу рубля к доллару на 2017-2020 годы, скорее всего, уточнение в сторону укрепления рубля относительно текущих ожиданий произойдет в августе, заявил журналистам глава экономического ведомства Максим Орешкин, комментируя рассмотренный в четверг на правительстве макропрогноз на 2018-2020 годы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
"Я отмечал, что у нас изменения очень важные (с апрельского прогноза – «Интерфакс»), что евро у нас сейчас торгуется 1,14 к доллару, а в прогнозе стоит 1,06, поэтому надо не только на доллар смотреть, но и на евро. Пока мы ничего не меняем. Но мы в августе, понятно, что, если у нас 1,14 соотношение сохранится, и если высокая нефть сохранится, понятно, что и соотношение изменится (рубля к доллару в прогнозе в сторону укрепления рубля - ИФ), - сказал министр.
В четверг Орешкин, выступая на заседании правительства, отмечал, что не ожидает в ближайшее время сильных валютных колебаний. Как сообщалось, в апрельской версии макропрогноза на трехлетку в базовом варианте среднегодовой курс доллара США в 2017 году прогнозировался на уровне 64,2 руб., в 2018 году - 69,8 руб., в 2019 году - 71,2 руб., в 2020 году - 72,7 руб.
Курс доллара на конец 2017 года в базовом сценарии (в апрельской версии прогноза) закладывался на уровне 68,0 руб., на конец 2018 года - 70,8 руб., на конец 2019 года - 71,6 руб., на конец 2020 года - 73,8 руб.
Новости тематики
- Россия выходит из ВТО
- Растущая нефть потянула за собой рубль
- Рубль опять начал давить доллар
- Рубль ослаб, несмотря на то, что выросла нефть
- Итоги встречи Трампа и Путина продолжают нервировать рубль
- Рубль будет с интересом ждать 28 июля
- Путин и Трамп дали рублю шанс на отскок
- Дети, родители которых неизвестны, получат право на социальную пенсию
- 160 тысяч приморцев продолжают трудиться даже после выхода на пенсию
- Доллар превысил 60 рублей
Новости раздела
- Россия выходит из ВТО
- Растущая нефть потянула за собой рубль
- Рубль опять начал давить доллар
- "Личный кабинет предпринимателя" теперь в мобильном
- Рубль ослаб, несмотря на то, что выросла нефть
- Итоги встречи Трампа и Путина продолжают нервировать рубль
- Рубль будет с интересом ждать 28 июля
- Путин и Трамп дали рублю шанс на отскок
- Дети, родители которых неизвестны, получат право на социальную пенсию
- 160 тысяч приморцев продолжают трудиться даже после выхода на пенсию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится огромный спорткомплекс
- Отдых у моря таит опасность
- Россия выходит из ВТО
- На этой неделе во Владивосток отправят новую партию кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- МЧС Приморского края объявило экстренное предупреждение
- "Газпром" отчитался о дальневосточных проектах
- Во Владивостоке угнали 4 большегруза
- В Находке угольных портов может стать еще больше
- Во Владивостоке планируют собирать новый внедорожник
- Приморье не дождалось дешевого киловатта