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Это фиаско: Повышение НДС оказалось абсолютно бесполезным для бюджета
Повышение налога нанесло чувствительный удар по бизнесу, из-за чего сократились обороты и упала и без того невысокая деловая активность
Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году. Это следует из «Мониторинга экономической ситуации в России», составленного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), который поступил в редакцию «Ленты.Ru».
«Роста поступлений по внутреннему НДС относительно ВВП не произошло, хотя с 1 января 2019 года базовая ставка НДС повысилась с 18 до 20 процентов», - говорится в исследовании.
По мнению аналитиков, причиной этого мог стать перенос некоторых сделок на конец 2018 года в преддверии роста ставки. Кроме того, такую ситуацию могло спровоцировать снижение эффекта улучшения качества администрирования и падение налоговой базы как реакция на рост ставки. А для многих компаний суммарный эффект «по кругу» от повышения НДС оказался очень чувствительным, ведь по ряду позиций конечные цены на товары и услуги из-за нового НДС выросли на 10-20%.
«В пользу второго объяснения косвенно свидетельствует рост поступлений по внешнему НДС - собираемость этого налога по импорту в России традиционно выше, чем с внутреннего оборота», - говорится в исследовании.
Базовая ставка НДС повысилась в России до 20 процентов 1 января 2019 года. Налог на добавленную стоимость - это первый по собираемости налог в стране и основной источник доходов бюджета за исключением поступлений от торговли углеводородами. По расчетам властей, повышение НДС должно принести бюджету в среднем 620 миллиардов рублей в год дополнительных поступлений. Эти деньги должны пойти на финансирование нацпроектов, на который предполагается потратить восемь триллионов рублей в течение шести лет.
Однако правительство, как принято, не готово признать очередной провал своей экономической политики и повернуть повышение НДС вспять. Для команды премьера Медведева провалы, которые она не хочет публично признавать, стали фирменным стилем.
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