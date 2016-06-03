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Нефть вернулась к отметке $50
Brent снова по $50 за барр.; в центре внимания – отчет по рынку труда США, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Отсутствие какого-либо соглашения по итогам заседания ОПЕК было нивелировано обещанием Эр-Рияда не шокировать нефтяные рынки, а также сокращением запасов в США по данным Минэнерго, что вернуло Brent выше $50 за барр. Сегодня ожидается выход данных по рынку труда США за май, который могут стать определяющим фактором для решения ФРС о ставке – даже небольшое превышение прогноза вполне может стать последним аргументом в пользу ужесточения монетарной политики этим летом, возможно уже на заседании 14-15 июня.
Рост в США и преимущественно в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в ростом (DJIA +0.27%, S&P 500 +0.28%, NASDAQ +0.39%). Азиатские индексы также преимущественно повышаются (Hang Seng +0.28%, Shanghai -0.02%, Nikkei +0.24%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.04%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $50.02 за барр. – выше открытия.
Ожидания от ФРС и ОПЕК – главные драйверы. Более сильные, чем ожидалось, макроданные из США (число заявок на пособие по безработице, отчет по занятости от ADP) повысили вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС этим летом, что способствовало укреплению доллара, снизив спрос на рисковые активы. Заседание ОПЕК озадачило «нефтяных быков» – первоначально иранский фактор (намерение Тегерана наращивать добычу) был нивелирован заявлениями Саудовской Аравии о готовности к сделке ради стабилизации цен, однако по итогам мероприятия никаких соглашений заключить не удалось. Заседание ЕЦБ также не преподнесло никаких сюрпризов: регулятор оставил без изменений отрицательные ставки, подтвердив стимулы.
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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