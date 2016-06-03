Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
C 2008 года финансово неграмотных россиян стало больше
Россияне не извлекли уроков из предыдущего экономического кризиса. Доля финансово неграмотных россиян по сравнению с 2008–2009 годами выросла с 38 до 44%, говорится в исследовании, проведенном ВШЭ.
Финансовую грамотность россиян эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) оценили на основе данных мониторинга финансового поведения и доверия населения финансовым институтам, который проводился с июня 2008 по октябрь 2015 года. В серии опросов принимали участие 1600 респондентов. Ухудшение финансовой грамотности связано с недостаточным освещением темы личных финансов в СМИ, считают исследователи.
В октябре 2015 года неудовлетворительными свои знания в сфере личных финансов назвали 44% респондентов, из них 16% признались в полном отсутствии необходимых навыков. Для сравнения, в декабре кризисного 2008 года доля финансово безграмотных россиян составляла 38%, из которых 20% считали свои знания неудовлетворительными, а 18% вообще их не имели.
Положительно оценивали свою финансовую грамотность в октябре 2015 года 16% опрошенных, в декабре 2008 года — 17%. При этом доля людей, оценивающих свои знания о личных финансах как отличные, за семь лет не изменилась и составила 2%.
Пика финансовая грамотность населения достигла сразу после прошлого кризиса — в феврале 2010 года, отмечает старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Ольга Кузина. В феврале 2010 года доля респондентов, считающих свои знания отличными или хорошими, достигла 25%, тогда как как в ноябре 2009 года она составляла лишь 15%.
Только 36% россиян знают, какие активы страхуются государством. 46% не могут ответить на этот вопрос даже приблизительно, а 11% считают, что государство страхует все денежные средства, размещенные в любой коммерческой организации. В действительности страхуются государством только банковские депозиты на сумму не более 1,4 млн руб.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Банки придут в села и деревни
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту