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C 2008 года финансово неграмотных россиян стало больше

03 Июня 2016, 17:00 | В России

Россияне не извлекли уроков из предыдущего экономического кризиса. Доля финансово неграмотных россиян по сравнению с 2008–2009 годами выросла с 38 до 44%, говорится в исследовании, проведенном ВШЭ.

Финансовую грамотность россиян эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) оценили на основе данных мониторинга финансового поведения и доверия населения финансовым институтам, который проводился с июня 2008 по октябрь 2015 года. В серии опросов принимали участие 1600 респондентов. Ухудшение финансовой грамотности связано с недостаточным освещением темы личных финансов в СМИ, считают исследователи.

В октябре 2015 года неудовлетворительными свои знания в сфере личных финансов назвали 44% респондентов, из них 16% признались в полном отсутствии необходимых навыков. Для сравнения, в декабре кризисного 2008 года доля финансово безграмотных россиян составляла 38%, из которых 20% считали свои знания неудовлетворительными, а 18% вообще их не имели.

Положительно оценивали свою финансовую грамотность в октябре 2015 года 16% опрошенных, в декабре 2008 года — 17%. При этом доля людей, оценивающих свои знания о личных финансах как отличные, за семь лет не изменилась и составила 2%.

Пика финансовая грамотность населения достигла сразу после прошлого кризиса — в феврале 2010 года, отмечает старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Ольга Кузина. В феврале 2010 года доля респондентов, считающих свои знания отличными или хорошими, достигла 25%, тогда как как в ноябре 2009 года она составляла лишь 15%.

Только 36% россиян знают, какие активы страхуются государством. 46% не могут ответить на этот вопрос даже приблизительно, а 11% считают, что государство страхует все денежные средства, размещенные в любой коммерческой организации. В действительности страхуются государством только банковские депозиты на сумму не более 1,4 млн руб. 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: урок  высшая школа экономики  кризис  ВШЭ 



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