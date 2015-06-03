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Россияне должны банкам 10,8 трлн рублей
Бурная динамика кредитования за прошлые годы с темпами, превышающими 30 и 40 процентов в год, обернулась кризисом просроченной задолженности, сообщил заместитель председателя Центрального банка России Василий ПОЗДЫШЕВ в интервью «России 24», пишет деловая газета "Золотой Рог".
10,8 трлн рублей составила задолженность россиян перед банками на 1 мая, из них 3,6 трлн - ипотека и более 6 трлн - необеспеченные потребительские кредиты. Уровень просроченной задолженности потребительских кредитов составляет 14,2%. Ипотеки - 1,4%, сообщил зампред ЦБ.
«На начало этого года соотношение кредитов населения к ВВП составило 16,7%», - информировал Поздышев. «Если сравнивать с другими странами, то мы находимся в менее рисковой зоне - между Казахстаном, где аналогичный показать составил 12%, и Бразилией, где это соотношение составляет 21-22%. Для сравнения, в Польше – 35%, в Германии – 54%, в США – 80%. С этой точки зрения россияне закредитованы не сильно», - пояснил зампред ЦБ. «Но соотношение выплат по кредитам и доходов населения гораздо более важно для растущей экономики», - подчеркнул он.
По словам Поздышева, этот показатель растет, потому что доходы населения снижаются.
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