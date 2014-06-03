Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин пощадил Visa и MasterCard
Владимир Путин разрешил международным платежными системам (МПС) Visa и MasterCard остаться в России без планировавшегося ужесточения условий их работы. На прошлой неделе в ходе закрытого совещания с правительством и ЦБ президент одобрил соответствующее изменение закона "О национальной платежной системе", сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, знакомый с итогами встречи.
"Из норм закона об обеспечительных взносах в ЦБ для МПС будет убрана вся конкретика о размере депозитов, сроках их перечисления, порядке списания штрафов из этих сумм, это будет определяться нормативным актом правительства по согласованию с ЦБ", – рассказал источник издания.
Информация о введении обеспечительных взносов Visa и MasterCard появилась в начале мая. Сообщалось, что из депозитов Центробанк предполагает компенсировать ущерб в случае блокировки карт российских кредитных учреждений, попавших под санкции. Величина обязательных взносов оценивалась в $3 млрд, что значительно превышает доход Visa и MasterCard в России. Эксперты предполагали, что вслед за принятием закона платежные системы примут решение уйти с российского рынка.
Тем не менее, как напоминает РБК, по итогам встречи с министром финансов Антоном Силуановым и первым вице-премьером Игорем Шуваловым, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, Visa и MasterCard приняли решение остаться в России, а вступление закона в силу было отложено на полгода – до 1 января 2015 года.
По данным "Коммерсанта", в законе может появиться еще одна поправка – о создании межхостовых соединений, которые позволят российским банкам обрабатывать операции по картам без участия МПС. Впрочем, представители банковского сектора уже опасаются, что создателям трех межхостов из-за возросших оборотов по счетам придется самим регистрироваться в качестве оператора платежной системы. Кроме того, о распределении комиссий за операции банкам придется договариваться самостоятельно.
Стоит отметить, что в апреле, после одобрения Госдумой закона о создании Национальной системы платежных карт, представители Visa признали, что оператор по сути оказался заложником политики.
При этом ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия не собирается целенаправленно наказывать Visa и MasterCard. "Как-то мы раньше даже не задумывались, исходили из того, что все наши партнеры: и Visa, и MasterCard – они деполитизированные экономические структуры, предприятия. Оказывается, что они подвержены очень сильному политическому влиянию, давлению и сразу прогибаются под этим давлением, а свою национальную систему расчетов мы, как это сделали в своё время японцы, китайцы, не создали. Это полная зависимость от этих партнеров", – отметил он, признав, что карты иностранных платежных систем есть 90% россиян. Именно Путин выступил с инициативой создания в России национальной платежной системы, независимой от текущей внешнеполитической обстановки.
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
- Рубль начал тонуть в американской нефти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
Ржу не могу. Разрешил. . .