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Путин пощадил Visa и MasterCard

03 Июня 2014, 16:04 | В России

Владимир Путин разрешил международным платежными системам (МПС) Visa и MasterCard остаться в России без планировавшегося ужесточения условий их работы. На прошлой неделе в ходе закрытого совещания с правительством и ЦБ президент одобрил соответствующее изменение закона "О национальной платежной системе", сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, знакомый с итогами встречи.

"Из норм закона об обеспечительных взносах в ЦБ для МПС будет убрана вся конкретика о размере депозитов, сроках их перечисления, порядке списания штрафов из этих сумм, это будет определяться нормативным актом правительства по согласованию с ЦБ", – рассказал источник издания.

Информация о введении обеспечительных взносов Visa и MasterCard появилась в начале мая. Сообщалось, что из депозитов Центробанк предполагает компенсировать ущерб в случае блокировки карт российских кредитных учреждений, попавших под санкции. Величина обязательных взносов оценивалась в $3 млрд, что значительно превышает доход Visa и MasterCard в России. Эксперты предполагали, что вслед за принятием закона платежные системы примут решение уйти с российского рынка.

Тем не менее, как напоминает РБК, по итогам встречи с министром финансов Антоном Силуановым и первым вице-премьером Игорем Шуваловым, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, Visa и MasterCard приняли решение остаться в России, а вступление закона в силу было отложено на полгода – до 1 января 2015 года.

По данным "Коммерсанта", в законе может появиться еще одна поправка – о создании межхостовых соединений, которые позволят российским банкам обрабатывать операции по картам без участия МПС. Впрочем, представители банковского сектора уже опасаются, что создателям трех межхостов из-за возросших оборотов по счетам придется самим регистрироваться в качестве оператора платежной системы. Кроме того, о распределении комиссий за операции банкам придется договариваться самостоятельно.

Стоит отметить, что в апреле, после одобрения Госдумой закона о создании Национальной системы платежных карт, представители Visa признали, что оператор по сути оказался заложником политики.

При этом ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия не собирается целенаправленно наказывать Visa и MasterCard. "Как-то мы раньше даже не задумывались, исходили из того, что все наши партнеры: и Visa, и MasterCard – они деполитизированные экономические структуры, предприятия. Оказывается, что они подвержены очень сильному политическому влиянию, давлению и сразу прогибаются под этим давлением, а свою национальную систему расчетов мы, как это сделали в своё время японцы, китайцы, не создали. Это полная зависимость от этих партнеров", – отметил он, признав, что карты иностранных платежных систем есть 90% россиян. Именно Путин выступил с инициативой создания в России национальной платежной системы, независимой от текущей внешнеполитической обстановки.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: mastercard  финансы  Путин  visa  пластиковые карты  мпс  банки 



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Комментарии

  • Гость19:57, 04.06.2014#

    Ржу не могу. Разрешил. . .

  • Гость22:07, 04.06.2014#

    Судя по тексту это Виза и Мастер пожалели Володьку, иначе бы его народ сам на вилы попросил.

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