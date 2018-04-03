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Пока доллар скандалит со всеми, рубль держится
На мировых рынках все в тревожном ожидании новых выпадов США
Сегодня: Под давлением глобальных распродаж. Цены на нефть Brent упали ниже $ 68 за барр. в свете снижения с проса н а рисковые активы из-за волны распродаж в США, вызванной критикой президентом Трампа компании Amazon и призывом усилить ее регулирование, а также опасениями эскалации торговой войны между США и Китаем, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
При этом более слабый, чем ожидался, индекс PMI США для производственной сферы может оказать некоторую поддержку настроениям, поскольку снижает риски трех повышений ставки ФРС до конца года.
Падение в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 -2.23%, DJIA -1.90%, NASDAQ -2.74%), Азия (Hang Seng -0.05%, Shanghai +0.12%, Nikkei +0.74%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $67.83 за барр. – выше открытия.
Вчера: Рост уступил место падению. Рынки начали день в плюсе, следуя за ростом цен на нефть выше отметки $70 за барр. на фоне неожиданного сокращения числа буровых установок в США и опасений отмены соглашения с Ираном о денуклеаризации и введения против страны новых санкций. Однако в середине дня динамика развернулась в свете спекуляций относительно сильных макроданных из США на этой неделе (могут усилить позиции сторонников агрессивной монетарной политики ФРС), сохранения угрозы торговых войн между США и Китаем, увеличения добычи нефти в России и снижения напряженности в отношениях Саудовской Аравии и Ирана. Рост ВВП России также замедлился до 0.9% г/г с 2.2% в 3К17, хотя годовой показатель не изменился по сравнению с предыдущей оценкой Росстата, составив 1.5%.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-3.77% до $67.6 за барр.), рубль ослаб к доллару до 57.47, РТС (-1.23%), индекс МосБиржи (-0.63%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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