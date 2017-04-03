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Рубль продолжил накачивать мускулы
Прогноз на неделю: Разнонаправленные факторы. Новая неделя начинается на благоприятном внешнем фоне, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Цены на нефть Brent, хотя и немного снизились, все еще находятся на уровне выше $53 за барр. в свете ожиданий продолжения соглашения о сокращении добычи ОПЕК+ и сильных макроданных из США (ВВП за 4К16 выше ожиданий 2.1% – против 1.9%) и Китая (индекс PMI для производственной сферы растет девятый месяц подряд). Тем не менее позитив может быть ограничен очередным ростом числа буровых установок в США, а также опасениями по поводу отношений между США и Китаем – 6-7 апреля президент США Трамп и председатель КНР Си Цзиньпином обсудят вопросы торговли (на прошлой неделе Трамп опубликовал протекционистский твит), северокорейскую проблему (Трамп заявил о готовности действовать в одиночку) и ситуации в Южно-Китайском море (Трамп ранее обещал остановить экспансию Китая в этом регионе). Судя по всему, переговоры будут нелегкими, что усилит волатильность на рынках.
Снижение в США, рост в Азии. Американские рынки акций завершили пятницу в минусе (DJIA -0.31%, S&P 500 -0.23%, NASDAQ -0.04%). Азиатские индексы растут (Hang Seng +0.31%, Shanghai +0.29%, Nikkei +0.60%). Фьючерсы на S&P 500 незначительно повышаются (+0.02%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $53.41 за барр. – ниже открытия.
Обзор минувшей недели: Смешанные сигналы испортили настроение. Смешанные сигналы на нефтяном рынке (перебои в поставках в Ливии, ожидания продолжения сделки OPEC+) и неоднозначные перспективы роста США (политика Трампа) обеспечили волатильную неделю. Цены на нефть Brent пробили вверх отметку $52 за барр., однако потенциал роста был ограничен сомнениями инвесторов в том, что Трамп сможет провести через парламент обещанные экономические реформы (которые и вызвали ралли на фондовом рынке после его избрания). Кроме того, весомым фактором стало и завершение квартала, что традиционно способствует корректировкам позиций.
По итогам недели: Цены на нефть Brent (+3.5% до $52.7 за барр.), рубль укрепился к доллару до 56.24, РТС (-1.0%), ММВБ-50 (-2.2%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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